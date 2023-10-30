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رياضة

"إنتر ميلان" يحقق فوزاً ثميناً على "روما"

Lebanon 24
30-10-2023 | 00:00
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استعاد إنتر ميلان قمة جدول ترتيب المسابقة في  بطولة الدوري الإيطالي عقب فوزه الثمين 1-0 على فريق العاصمة الإيطالية روما ضمن الجولة العاشرة للبطولة.

وارتدى النجم الفرنسي الشاب ماركوس تورام ثوب الإجادة في اللقاء على إستاد جوسيبي مياتزا، عقب تسجيله هدف إنتر الوحيد في الدقيقة 81، ليقود الفريق الملقب بـ "الأفاعي" لتحقيق فوزه الثامن في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل تعادل وحيد وخسارة وحيدة.
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وارتفع رصيد إنتر، الساعي لاستعادة اللقب الذي فقده في الموسمين الماضيين، إلى 25 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقه يوفنتوس.
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