هذه تفاصيل إصابة رونالدو

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تمكن نادي النصر السعودي السبت من الفوز على الفيحاء بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي، ليرفع "العالمي" رصيده إلى 25 نقطة، متخلفًا بفارق 4 نقاط عن الهلال متصدر جدول الترتيب، لكن ثلاثة من لاعبي النصر لازموا عيادة النادي مساء الأحد، بعد تعرضهم لإصابات مختلفة أمام الفيحاء بحسب صحيفة "الرياضية".وقال تقرير الصحيفة، إن البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، خضع لجلسة علاجية على موضع إصابته في مفصل القدم، وأكد الجهاز الطبي أن الأمر لم يتجاوز الكدمة، مما يعني سلامة الأربطة.وبذلك، فإن رونالدو سيكون جاهزًا للعودة إلى التدريبات بصورة طبيعية اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة الاتفاق مساء الثلاثاء على ملعب "الأول بارك" ضمن دور الستة عشر من كأس الملك.وأشار المصدر نفسه إلى أن الطاقم الطبي في النصر قام بتكثيف جلسات العلاج للبرازيلي أندرسون تاليسكا، بعد إصابة الظهر التي عانى منها، على أن يحضر إلى العيادة صباح الإثنين، لإجراء جلسة ثالثة وأخيرة، بغية تجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية ودخوله معسكر مواجهة الاتفاق.فيما أكدت الصحيفة أن الشكوك تحوم حول مشاركة المدافع الإسباني إيمريك لابورت أمام الاتفاق، بعد شعوره بآلام في مفصل القدم، وملازمته العيادة الطبية، من أجل الاطمئنان على حالته.ومن المنتظر أن يتوجه لابورت مع تاليسكا صباح اليوم إلى العيادة، للتأكد من إمكانية مشاركة الثنائي أمام الاتفاق في كأس الملك. (جول)