29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
23
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
هذه تفاصيل إصابة رونالدو
Lebanon 24
30-10-2023
|
01:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكن نادي النصر السعودي السبت من الفوز على الفيحاء بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي، ليرفع "العالمي" رصيده إلى 25 نقطة، متخلفًا بفارق 4 نقاط عن الهلال متصدر جدول الترتيب، لكن ثلاثة من لاعبي النصر لازموا عيادة النادي مساء الأحد، بعد تعرضهم لإصابات مختلفة أمام الفيحاء بحسب صحيفة "الرياضية".
Advertisement
وقال تقرير الصحيفة، إن البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، خضع لجلسة علاجية على موضع إصابته في مفصل القدم، وأكد الجهاز الطبي أن الأمر لم يتجاوز الكدمة، مما يعني سلامة الأربطة.
وبذلك، فإن رونالدو سيكون جاهزًا للعودة إلى التدريبات بصورة طبيعية اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة الاتفاق مساء الثلاثاء على ملعب "الأول بارك" ضمن دور الستة عشر من كأس الملك.
وأشار المصدر نفسه إلى أن الطاقم الطبي في النصر قام بتكثيف جلسات العلاج للبرازيلي أندرسون تاليسكا، بعد إصابة الظهر التي عانى منها، على أن يحضر إلى العيادة صباح الإثنين، لإجراء جلسة ثالثة وأخيرة، بغية تجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية ودخوله معسكر مواجهة الاتفاق.
فيما أكدت الصحيفة أن الشكوك تحوم حول مشاركة المدافع الإسباني إيمريك لابورت أمام الاتفاق، بعد شعوره بآلام في مفصل القدم، وملازمته العيادة الطبية، من أجل الاطمئنان على حالته.
ومن المنتظر أن يتوجه لابورت مع تاليسكا صباح اليوم إلى العيادة، للتأكد من إمكانية مشاركة الثنائي أمام الاتفاق في كأس الملك. (جول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات تكشف عن حقيقة فيديو السيد نصرالله.. وهذا توقيت تصويره
Lebanon 24
معلومات تكشف عن حقيقة فيديو السيد نصرالله.. وهذا توقيت تصويره
10:10 | 2023-10-29
29/10/2023 10:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الصحافية كريستينا عاصي تكشف: عصام عبدالله فقد حياته ليُنقذني (صورة)
Lebanon 24
الصحافية كريستينا عاصي تكشف: عصام عبدالله فقد حياته ليُنقذني (صورة)
08:35 | 2023-10-29
29/10/2023 08:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير في ذمة الله... وداعاً "موسيو أنطوان"
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير في ذمة الله... وداعاً "موسيو أنطوان"
15:46 | 2023-10-29
29/10/2023 03:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير في البترون.. والأهالي يناشدون وزير البيئة!
Lebanon 24
إشكال كبير في البترون.. والأهالي يناشدون وزير البيئة!
13:17 | 2023-10-29
29/10/2023 01:17:42
Lebanon 24
Lebanon 24
جنرال إسرائيلي يكشف مدة الحرب... وهذا ما سيحصل مع "حزب الله"!
Lebanon 24
جنرال إسرائيلي يكشف مدة الحرب... وهذا ما سيحصل مع "حزب الله"!
13:25 | 2023-10-29
29/10/2023 01:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
05:53 | 2023-10-30
رماية آسيا... راي باسيل تحرز المركز الأول
05:30 | 2023-10-30
الكرة الذهبية 2023... إليكم موعد الحفل ومعلومات عن المرشحين والتصويت
00:00 | 2023-10-30
"إنتر ميلان" يحقق فوزاً ثميناً على "روما"
17:00 | 2023-10-29
هالاند يحسم ديربي مانشستر لصالح سيتي
15:00 | 2023-10-29
عقب الخسارة في "الكلاسيكو"... نجم برشلونة: تمنيت المزيد من الغضب
13:00 | 2023-10-29
بفوزه على "الصفاء"... "العهد" يحافظ على مركزه
فيديو
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
05:00 | 2023-10-29
30/10/2023 12:53:52
Lebanon 24
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
01:37 | 2023-10-24
30/10/2023 12:53:52
Lebanon 24
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
03:00 | 2023-10-21
30/10/2023 12:53:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24