الكرة الذهبية 2023... إليكم موعد الحفل ومعلومات عن المرشحين والتصويت

Advertisement

ومن المقرر انطلاق مراسم الحفل في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت بيروت، وسيتم نقله عبر قنوات شبكة "بي إن سبورتس" الإخبارية.في هذا الموسم، هناك منافسة شرسة على الكرة الذهبية مع تألق العديد من اللاعبين. لكن بعض المتابعين يرى أن لا ضرورة لإقامة الحفل الكبير لأن الفائز بالنسبة لهم معروف، فمع قرب الحدث المنتظر لا توجد أنباء تخص أي لاعب آخر دون الأرجنتيني ليونيل ميسي ليرفع اللقب الثامن له في تلك الجائزة ويعزز رقمه القياسي، رغم غيابه خلال نسخة العام الماضي عن القائمة الذهبية.وتضم قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي 2023، ثلاثين لاعبا، يتصدّرهم ميسي الذي ساهم بشكل واضح ومؤثر في فوز الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022، و "المحرقة" النرويجي إيرلينغ هالاند هدّاف "مانشستر سيتي" الإنكليزي، والنجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم "باريس سان جيرمان" الفرنسي، وغيرهم من النجوم.وبالعودة الى جوائز الحفل، فإنه لن يقتصر على جائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، بل ستقدم جوائز أخرى، هي: الكرة الذهبية لأفضل لاعب، الكرة الذهبية لأفضل لاعبة، أفضل ناد في العام (رجال/سيدات)، جائزة كوبا (أفضل لاعب صاعد)، جائزة ياشين (أفضل حارس)، جائزة جيرد مولر (أفضل هدّاف)، جائزة سوكراتيس إنسانية (اللعب النظيف).وقرّرت "فرانس فوتبول" الكشف عن معايير مختلفة هذا العام، وذكرت أن التقييم مبني على ثلاثة بنود، أولها الأداء الفردي للاعب وإسهاماته وسلوكه على أرض الملعب، وثانيها دوره المؤثر في تتويج فريقه بالألقاب.أما البند الثالث في المعايير المحددة، فنصّ على ضرورة تحلّي اللاعب باللعب النظيف والتصرف بطريقة راقية في الملعب.تقوم مجلة "فرانس فوتبول" باستفتاء قائمة من 173 صحفياً من حول العالم بشكل غير علني، ويتم التصويت وفقاً لثلاثة معايير رئيسية تؤثر على الترتيب وهي: العروض الفردية والجماعية (الفائزين) خلال العام، سلوك اللاعب (الموهبة واللعب النظيف)، مسيرة اللاعب.كل عضو يقوم باختيار خمسة لاعبين بترتيب تنازلي الأول يمنح 6 نقاط، الثاني 4 نقاط الثالث 3 نقاط ثم نقطتين ثم نقطة واحدة، وتمنح الجائزة للاعب صاحب أكبر عدد من النقاط.ومنذ انطلاق الجائزة عام 1956، فاز العديد من اللاعبين بجائزة الكرة الذهبية، لكن لا أحد فاز بها أكثر من ميسي، اذ فاز بها 7 مرات آخرهم كان في عام 2021، ويأتي خلفه أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو، والذي حصل عليها في 5 مناسبات.