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رياضة

رماية آسيا... راي باسيل تحرز المركز الأول

Lebanon 24
30-10-2023 | 05:53
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 احرزت الرامية اللبنانية الدولية راي باسيل المركز الاول في بطولة آسيا بالرماية من الحفرة الاولمبية "تراب" التي اقيمت فجر اليوم في كوريا الجنوبية.

وضمنت باسيل بالتالي مقعدا في نهائيات المسابقة في دورة باريس الاولمبية السنة المقبلة.
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وتقدمت باسيل على راميتين من كوريا الجنوبية والصين على التوالي.

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