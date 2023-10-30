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رياضة

حكيمي وراء تهور مبابي أمام بريست

Lebanon 24
30-10-2023 | 09:00
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قاد النجم الفرنسي كيليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان لفوز مثير على مضيفه بريست 3-2، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة قدم.

 

وافتتح وارين زائير-إيمري التسجيل للفريق الباريسي في الدقيقة 16 وعزز مبابي النتيجة في الدقيقة 28، قبل أن يقلص ستيف موني النتيجة لبريست في الدقيقة 43 وأدرك جيريمي لو دوارون التعادل لأصحاب الأرضي في الدقيقة 52.

 

وفي الدقيقة الـ89 احتسب الحكم ركلة جزاء لباريس سان جيرمان أخفق مبابي في تسجيلها مباشرة لكنه أكملها في شباك بريست مهديا فريقه فوزا ثمينا.

 

ليدخل مبابي في مناوشات مع جماهير بريست بعد إحراز هدف الفوز، واستمرت المناوشات حتى استبداله وخروجه من الملعب.

 
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وحصل مبابي على بطاقة صفراء بعدما احتفل بالهدف الثالث، بإشارات استفزت جماهير بريست، التي ردت عليه بإشارات حادة وغاضبة.

 

ودافع كيليان عن موقفه برسالة عبر موقع "إكس" بالإشارة إلى أن ما فعله، للرد على الإهانات التي تعرض لها أحد زملائه، دون أن يذكر اسمه.

 

وكان رد النجم الباريسي: "حسنا.. بالطبع كان ينبغي أن أغني معهم، وأشاركهم الهتاف، في إهانة زملائي بالفريق".

 

 

وذكرت أيضا أن لويس إنريكي، مدرب سان جيرمان، استبدل مبابي في الدقائق الأخيرة بناء على رغبة النجم الفرنسي.

 

ورفع نادي العاصمة الفرنسية رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني مؤقتا خلف نيس، في حين تجمد رصيد بريست عند 15 نقطة في المركز السادس.

(وكالات)
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