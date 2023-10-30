رئيس "الفيفا" يوجه رسالة لنجم "ليفربول" بعد اختطاف والديه

خصّ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري جياني إنفانتينو، جناح نادي ليفربول، الدولي الكولومبي لويس دياس بـ"الدعم والصلوات"، وذلك بعد اختطاف والديه.



وتم إنقاذ والدة دياس لكن عشرات الجنود وبمؤازرة من الشرطة في كولومبيا ما زالوا يبحثون عن والده.

Advertisement

وقال إنفانتينو على موقع "إنستغرام": "بالنيابة عن فيفا ومجتمع كرة القدم العالمي، أود أن أتقدم بدعمنا وصلواتنا للويس دياس وعائلته وأصدقائه في هذه الأوقات الصعبة".





وكان الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، أعلن أمس الأحد، خبر تحرير والدة دياس، قائلا على موقع "إكس" إنه "خلال عملية الإنقاذ في بارانكاس (شمال كولومبيا)، تم تحرير والدة لويس دياس ونواصل البحث عن الأب".