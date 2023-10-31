"ماينز" يرفع عقوبته عن الغازي

أعلن نادي "ماينز" الألماني لكرة القدم رفع عقوبة الإيقاف التي فرضها بحق المهاجم الهولندي أنور الغازي بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي حول الحرب بين إسرائيل و"حماس".



وقال ماينز إن الغازي تلقى توبيخا، وسيعاود التدريب مع الفريق وسيشارك في المباراة المقبلة، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

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وتعرض الغازي لعقوبة الإيقاف في 18 تشرين الاول بسبب ما وصف بأنه منشور "غير مقبول" على إنستغرام ولم يشارك في مباراتين للفريق في الدوري.





وذكر ماينز يوم الإثنين أن الغازي تنصل من "المنشور" خلال محادثاته مع إدارة النادي.