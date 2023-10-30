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رياضة
للمرة الثامنة.. ليونيل ميسي يفوز بجائزة الكرة الذهبية 2023 (صورة)
Lebanon 24
30-10-2023
|
17:39
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فاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية 2023، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب كرة القدم للرجال، خلال حفل أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، مساء الاثنين.
وحقق اللاعب الفائز ببطولة كأس العالم 2022 هذه الجائزة للمرة الثامنة على مر تاريخ مسيرته الكروية، متفوقاً على 29 لاعباً قد تم ترشيحهم لنيل جائزة "بالون دور" هذا العام.
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وكان ميسي (36 عاما) قاد منتخب بلاده للفوز في مونديال قطر، بعد غياب اللقب عن خزائن الفريق لسنوات طوال، إذ سجل 7 أهداف وصنع 3 آخرين، لينال جائزة أفضل لاعب في البطولة.
وأحرز ليونيل ميسي 21 هدفا بقميص نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال موسم 2023/2022، ليساعد في فوز الفريق بلقبي الدوري الفرنسي وكأس السوبر.
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