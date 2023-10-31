بالفيديو: عاشق رونالدو يقف معترضاً أمام ميسي عقب تتويجه بالكرة الذهبية!

أقامت المجلة الفرنسية "فرانس فوتبول" حفل الكرة الذهبية 2023 في العاصمة باريس، معلنة حصد ليو الجائزة للمرة الثامنة في تاريخه، متفوقًا على النرويجي إرلينغ هالاند، نجم "مانشستر سيتي" الإنكليزي، والفرنسي كيليان مبابي نجم "باريس سان جيرمان" الفرنسي.



الحفل حضره الكثير من المشاهير والمؤثرين منهم "سبيد" اليوتيوبر الشهير وعاشق البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليقوم برد فعل مفاجئ فور صعود ميسي على المنصة لاستلام جائزته.



وقبل الإعلان بثوانٍ معدودة، ظل سبيد يردد اسم رونالدو على أمل أن يتم الإعلان عن كونه الفائز، وكأنه لا يعلم أنه ليس من ضمن قائمة الـ30 الأفضل بالأساس، وفور إعلان اسم الأرجنتيني، ظل يصرخ في وسط القاعة مرددًا بصدمة: "ماذا؟ .. ماذا؟"، ولم يكتف بذلك بل قام بالنهوض معترضًا موجهًا اعتراضه للواقفين على منصة التتويج.

🚨| WATCH: Speed reacts to Messi winning the Ballon d'Or #BallonDor pic.twitter.com/y4bomn3quH — Speedy HQ (@iShowSpeedHQ) October 30, 2023 Advertisement

يذكر أن هذه المرة الأولى التي يتم خلالها استبعاد رونالدو من المرشحين منذ عام 2005، وأرجع فينسنت جارسيا رئيس تحرير فرانس فوتبول، السبب إلى كونه لم يقدم المطلوب في كأس العالم قطر 2022 بجانب انتقاله للنصر السعودي مغادرًا الدوريات الأوروبية الكبرى. (جول)