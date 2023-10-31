بعد انسحاب أستراليا.. السعودية أقرب إلى استضافة مونديال 2034

قرّر الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، الثلاثاء، عدم التقدّم بطلب استضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، مما يعزّز حظوظ السعودية للفوز بقرصة تنظيم الحدث العالمي كمرشح وحيد.

وبعد تعبير رئيسه التنفيذي جيمس جونسون في آب الماضي عن الاهتمام بالاستضافة، لن يقدّم الاتحاد الاسترالي ترشيحه قبل الموعد النهائي المقرّر الثلاثاء.

وقال الاتحاد الاسترالي في بيان: "لقد بحثنا في إمكانية تقديم ترشيح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، وبعد أخذ جميع العوامل في الاعتبار، توصلنا إلى نتيجة مفادها عدم القيام بذلك في نسخة 2034".

وتتضمّن الاستضافات الكبرى لأستراليا في السنوات المقبلة، احتضان أولمبياد 2032 الصيفي في مدينة بريزبين.

وكان الاتحاد الدولي للفيفا قد دعا دول آسيا وأوقيانوسيا إلى التقدم بترشيح للحصول على حقوق استضافة كأس العالم اعتباراً لمبدأ المداورة، بعد اختيار الملف الثلاثي للمغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة نسخة 2030.

واستضافت أستراليا ونيوزيلندا معاً مونديال السيدات هذا العام في نسخة اعتبرت ناجحة.

ويُعد الطريق مفتوح الآن أمام السعودية لاستضافة مونديال 2034، كما يُعتبر طموح السعودية لاستضافة نسخة 2034 أحدث خطوة في حملة لتحويل المملكة إلى قوة رياضية عالمية.

ومن المُنتظر أن يكون ملف السعودية لتنظيم نهائيات كأس العالم 2034 وحيداً في ظل عدم وجود أي منافسة.

وكانت السعودية قد أعلنت نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم في هذا الحدث العالمي بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في استضافة المملكة للعديد من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية.