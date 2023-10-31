ريال مدريد يجدد عق لاعبه فينيسيوس جونيور حتى عام 2027

أعلن ريال مدريد، يوم الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023، تجديد عقد نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور حتى 30 حزيران 2027.

وجاء في بيان النادي الملكي: "اتفق ريال مدريد وفيني جونيور على تمديد عقد اللاعب الذي يظل مرتبطاً بالنادي حتى 30 حزيران 2027".

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وتابع بيان النادي: "في مواسمه الستة التي دافع فيها عن قميص الفريق الأول، لعب 235 مباراة، سجل فيها 63 هدفاً وفاز بـ9 ألقاب: 1 دوري أبطال أوروبا، 2 كأس العالم للأندية، 1 كأس السوبر الأوروبي، 2 الدوري، 1 كأس الملك و2 كأس السوبر الإسباني".

ووصل فينيسيوس جونيور إلى ريال مدريد في تموز 2018، بعمر 18 عاماً فقط، وشارك لأول مرة مع ريال مدريد كاستيا في 26 آب.

ويعد فينيسيوس، البالغ من العمر 23 عاماً، أحد أهم لاعبي ريال مدريد في السنوات الأخيرة، حيث "سجل الهدف الذي منحنا دوري أبطال أوروبا الـ14 في النهائي في باريس عام 2022، وفاز بالكرة الذهبية في كأس العالم للأندية 2022 في المغرب، والتي فاز بها ريال مدريد والتي مثلت اللقب العالمي الثامن في تاريخنا"، بحسب ما ذكر النادي.

بالإضافة إلى ذلك، حصل النجم البرازيلي على جائزة أفضل لاعب شاب في دوري أبطال أوروبا 2021-2022، وتم إدراجه مرتين في التشكيلة المثالية لدوري الأبطال (2021-2022 و2022-2023)، ومرتين في الفريق المثالي للدوري الإسباني (2021- 2022 و2022-2023).

كما توج البرازيلي بجائزة سقراطيس، ضمن حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2023 الذي نظمته مجلة "فرانس فوتبول"، مساء الاثنين 30 تشرين الأول 2023.

وتحمل هذه الجائزة اسم أيقونة البرازيل سقراطيس، تقديراً للعمل الإنساني الذي يقوم به لاعب كرة القدم.

وبلغ استثمار النجم البرازيلي السنوي في معهد "فيني جونيور"، وهو معهد تعليمي للطلاب الفقراء، 335 ألف يورو في عام 2022، وأكثر من مليون يورو في عام 2023، وفي عام 2024 سيصل إلى 2.5 مليون.