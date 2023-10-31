"بوجوه ضاحكة".. كريستيانو رونالدو يسخر من تتويج ميسي بالكرة الذهبية الثامنة

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سخر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، من تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته.نشرت صحيفة "أس" الإسبانية فيديو للصحفي الشهير توماس رونسيرو وهو يتحدث مازحاً عن منح الكرة الذهبية للأرجنتيني ليونيل ميسي.وعلق كريستيانو رونالدو على كلام رونسيرو بأربعة وجوه ضاحكة والتي أثارت تفاعلاً كبيراً على منصة انستغرام.التعليق الساخر لكريستيانو رونالدو حقق ما يقارب 95 ألف إعجاب وأكثر من 19 ألف تعليق حتى الآن.وقال توماس رونسيرو في الفيديو:" مرحباً أصدقائي لقد حدث ما كنا نعرفه، كرة ذهبية أخرى لميسي، لقد ذهب للاعتزال في ميامي بعدما كان يتطلع بالفعل للاعتزال في باريس سان جيرمان للتحضير لكأس العالم، لقد فاز بكأس العالم، نعم، لكن حسناً بعدما حصلوا على 6 ركلات جزاء".وأضاف الصحفي المثير للجدل: "كأس العالم كانت قبل 10 أشهر، ونحن في تشرين الثاني، ميسي لديه ثماني كرات ذهبية، يجب أن يكون لديه خمسة، لديه الكرة الذهبية التي حصل عليها إنييستا وتشافي، وليفاندوفسكي الذي فاز بستة ألقاب في موسم واحد و هالاند الذي كان الهداف في كل شيء".