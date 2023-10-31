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رياضة

رونالدو ينفجر غضبا في وجه حكم مباراة النصر

Lebanon 24
31-10-2023 | 15:00
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فقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أعصابه، وانفعل بشدة على حكم مباراة فريقه النصر أمام الاتفاق، في دور الـ16 من مسابقة كأس ملك السعودية.

 

واستلم رونالدو الكرة على مشارف منطقة جزاء الاتفاق في الدقيقة 12، حيث حاول التوغل بين دفاعات الاتفاق، قبل أن يسقط على أرض الملعب.

 
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وطالب رونالدو بالحصول على خطأ بعد سقوطه لكن الحكم لم يحتسب أي شيء، الأمر الذي أثار غضب النجم البرتغالي، فنهض من أرض الملعب وركض بسرعة نحو الحكم حتى منتصف الملعب تقريبا، حيث ظهر "الدون" وهو يلوح بيده ويصرخ في وجه الحكم.

 

ورفض حكم المباراة، سلوك رونالدو، وأشهر البطاقة الصفراء في وجهه. (روسيا اليوم)

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