رئيس "الفيفا" يؤكد إقامة كأس العالم 2034 في السعودية

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أكد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الثلاثاء، أن كأس العالم 2034 ستقام في السعودية، وذلك بعد إغلاق فترة استقبال الطلبات ذات اليوم.وتقدم الاتحاد السعودي مطلع الشهر الجاري بطلب لاستضافة نسخة 2034، وأغلق "فيفا" باب الطلبات يوم الثلاثاء 31 تشرين الأول دون تقدم أحد آخر.وكتب إنفانتينو عبر حسابه على "إنستغرام": سيتم تنظيم أعظم عرض على وجه الأرض في كندا والمكسيك والولايات المتحدة عام 2026 في أميركا الشمالية، بينما سيحتضن المغرب "إفريقيا" والبرتغال وإسبانيا "أوروبا" نسخة 2030، مع إقامة 3 مباريات احتفالية في أميركا الجنوبية بأوروغواي والأرجنتين وباراغواي، وفي 2034 ستقام البطولة في آسيا وتحديداً بالسعودية. نتحدث عن 10 دول و5 قارات تحتضن 3 نسخ من كأس العالم، هذا ما يجعل كرة القدم لعبة عالمية حقاً.وأضاف: تمت الموافقة على عمليات تقديم العطاءات بالإجماع من قبل مجلس "فيفا" الذي يمثل الاتحاد القارية الستة، بعد حوار بناء ومشاورات مكثفة، وشكراً لمن شارك في هذا.