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رياضة

لمن قال ميسي: أنت تكذب؟

Lebanon 24
01-11-2023 | 03:38
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نفى ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، أن يكون قد اجتمع مع خوان لابورتا، رئيس برشلونة، خلال حفل الكرة الذهبية، يوم الاثنين الماضي.
 
وكان ميسي صرح عقب الفوز بالكرة الذهبية الثامنة، الاثنين، أنه يرغب في توديع الجماهير الكتالونية بشكل رائع بعد أن قصى معهم 16 موسما.
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ونشر الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، المتخصص في أخبار برشلونة، على حسابه بشبكة "إكس"، أن خوان لابورتا شكر ليو على كلماته، واجتمع الاثنان لتحديد أفضل موعد ممكن للتكريم.
 
لكن ميسي أعاد نشر الخبر على حسابه بشبكة "إنستغرام"، مصحوبا برمز تعبيري لوجه بأنف طويل، وكتب عليه: "أنت تكذب، مرة أخرى...".

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن ليو ميسي وخوان لابورتا جلسا بعيدا عن بعضهما البعض في حفل الكرة الذهبية، ولم يتم رؤيتهما يتبادلان أي كلمات في أي وقت.
 
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