29
o
بيروت
31
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
لمن قال ميسي: أنت تكذب؟
Lebanon 24
01-11-2023
|
03:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفى ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، أن يكون قد اجتمع مع خوان لابورتا، رئيس برشلونة، خلال حفل الكرة الذهبية، يوم الاثنين الماضي.
وكان ميسي صرح عقب الفوز بالكرة الذهبية الثامنة، الاثنين، أنه يرغب في توديع الجماهير الكتالونية بشكل رائع بعد أن قصى معهم 16 موسما.
Advertisement
ونشر الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، المتخصص في أخبار برشلونة، على حسابه بشبكة "إكس"، أن خوان لابورتا شكر ليو على كلماته، واجتمع الاثنان لتحديد أفضل موعد ممكن للتكريم.
لكن ميسي أعاد نشر الخبر على حسابه بشبكة "إنستغرام"، مصحوبا برمز تعبيري لوجه بأنف طويل، وكتب عليه: "أنت تكذب، مرة أخرى...".
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن ليو ميسي وخوان لابورتا جلسا بعيدا عن بعضهما البعض في حفل الكرة الذهبية، ولم يتم رؤيتهما يتبادلان أي كلمات في أي وقت.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حدثٌ طارئ في صيدا.. هذا ما حصل مع طائرة إسرائيلية هناك!
Lebanon 24
حدثٌ طارئ في صيدا.. هذا ما حصل مع طائرة إسرائيلية هناك!
14:57 | 2023-10-31
31/10/2023 02:57:01
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة لـ"مناشير إسرائيلية" قيلَ أنها رُميت فوق صيدا.. ما حقيقتها؟
Lebanon 24
صورة لـ"مناشير إسرائيلية" قيلَ أنها رُميت فوق صيدا.. ما حقيقتها؟
14:20 | 2023-10-31
31/10/2023 02:20:54
Lebanon 24
Lebanon 24
حالة من الهلع بين المواطنين... ماذا حصل قبل قليل في طرابلس؟
Lebanon 24
حالة من الهلع بين المواطنين... ماذا حصل قبل قليل في طرابلس؟
10:13 | 2023-10-31
31/10/2023 10:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان عاجل من "المالية" بشأن الرواتب.. إليكم ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان عاجل من "المالية" بشأن الرواتب.. إليكم ما جاء فيه
14:42 | 2023-10-31
31/10/2023 02:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "حرب لبنان".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف ما سيحدث وهكذا وصف "حزب الله"!
Lebanon 24
عن "حرب لبنان".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف ما سيحدث وهكذا وصف "حزب الله"!
13:00 | 2023-10-31
31/10/2023 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
05:38 | 2023-11-01
بيلينغهام يرد على خطة باريس الجنونية
00:04 | 2023-11-01
رئيس "الفيفا" يؤكد إقامة كأس العالم 2034 في السعودية
17:23 | 2023-10-31
الاتحاد اللبناني لكرة القدم يحصل على جائزة أفضل اتحاد وطني عن الفئة الماسية
17:00 | 2023-10-31
سابالينكا تنتقد أرضية ملاعب كانكون المكسيكية للتنس
15:00 | 2023-10-31
رونالدو ينفجر غضبا في وجه حكم مباراة النصر
11:11 | 2023-10-31
"بوجوه ضاحكة".. كريستيانو رونالدو يسخر من تتويج ميسي بالكرة الذهبية الثامنة
فيديو
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
05:00 | 2023-10-29
01/11/2023 12:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
01:37 | 2023-10-24
01/11/2023 12:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
03:00 | 2023-10-21
01/11/2023 12:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24