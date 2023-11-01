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رياضة

بيلينغهام يرد على خطة باريس الجنونية

Lebanon 24
01-11-2023 | 05:38
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رد الإنكليزي جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد، على الأنباء التي انتشرت أمس الثلاثاء، بشأن خطة باريس سان جيرمان للتعاقد معه.

وذكر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أمس، أن باريس ينوي إفساد مفاوضات التجديد مع بيلينجهام، وإغرائه براتب خيالي للانتقال إلى "حديقة الأمراء".
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ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، سمع بيلينغهام بهذه الأنباء، لكنه قال للمقربين منه: "سيكون خطأ كبيرا تغيير مدريد بأي نادٍ آخر، أنا في النادي الأفضل عالميا".
 
وكشفت الشبكة الإسبانية أن ناصر الخليفي رئيس باريس، على استعداد لمنح بيلينغهام نفس الأرقام الضخمة التي عرضها على كيليان مبابي.

وأوضحت "ديفنسا سنترال" أن بيلينغهام يضع مسألة الأموال جانبا ويريد أن يصبح أسطورة في ريال مدريد، وخير مثال على ذلك أنه رفض عروضا برواتب أكبر، مفضلا الانتقال إلى الميرنجي في الصيف الماضي. (كووورة) 
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