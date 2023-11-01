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رياضة

جائزة أفضل لاعب في إفريقيا: لاعبو الأهلي المصري أبرز المرشحين

Lebanon 24
01-11-2023 | 09:00
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا، المكونة من 20 لاعباً، حيث شهدت حضوراً عربياً كبيراً بلغ 13 لاعباً.

ويستعد "كاف" لتنظيم حفله السنوي بمدينة مراكش المغربية في 11 أيلول، حيث سيتم الإعلان أيضاً عن أفضل لاعب خارج القارة وأفضل مدرب، إضافة إلى أفضل منتخب وفريق إفريقي، وأفضل لاعب صاعد.
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ومثَّل الأهلي أكبر عدد من المرشحين بلغ 6 لاعبين، يتصدرهم القائد محمد الشناوي ومحمود عبد المنعم كهربا والمدافع محمد عبد المنعم، حيث توج الفريق المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 11 على حساب الوداد المغربي في حزيران الماضي.

كما ضمت القائمة أيضاً من بطل السوبر الإفريقي اتحاد العاصمة الجزائري زين الدين بلعيد وأيمن محيوس وأسامة بن بوط.
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