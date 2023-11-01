أفضل مدرب في إفريقيا: وليد الركراكي الأقرب للتتويج

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تصدر وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، قائمة المرشحين من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لجائزة أفضل مدرب في القارة السمراء لعام 2023، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه مع بلاده في كأس العالم 2022.وشهدت القائمة تواجد 10 مدربين من بينهم مدرب الأهلي المصري مارسيل كولر وعبد الحق بن شيخة المدرب السابق لاتحاد العاصمة الجزائري، الفائز بالكونفدرالية والسوبر الإفريقي، والكاميروني أمير عبدو مدرب موريتانيا.ومن المرتقب أن يعلن الـ"كاف" عن الفائز بالجائزة، إضافة لأفضل لاعب وأفضل منتخب وفريق، وأفضل لاعب صاعد في حفل بمدينة مراكش المغربية في 11 كانون الأول 2023.من جهة ثانية، يواجه المغربي ياسين بونو منافسة قوية من المصري محمد الشناوي والكاميروني أندريه أونانا على جائزة أفضل حارس في إفريقيا.وضمت قائمة الاتحاد الإفريقي 10 مرشحين من بينهم أيضاً السنغالي إدوارد مندي والجزائري أسامة بن بوط والمغربي يوسف المطيع.ويقترب المغرب، بحصوله على المركز الرابع في كأس العالم 2022 كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز، من جائزة أفضل منتخب إفريقي، حيث يواجه منافسة مع بطل أمم إفريقيا السنغال، والرأس الأخضر، وغينيا بيساو، وغامبيا، وموزمبيق، وموريتانيا، وغينيا الاستوائية، وتنزانيا وناميبيا.ويعد الأهلي المصري أقرب المرشحين للفوز بجائزة أفضل فريق في القارة، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخه.ويواجه حامل لقب دوري الأبطال منافسة قوية من وصيفه الوداد المغربي، وبطل السوبر الإفريقي اتحاد العاصمة الجزائري في قائمة المرشحين المكونة من 10 فرق.