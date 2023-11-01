إيقاف حكم في تايلاند على خلفية اتهامات عنصرية

أُوقف حَكَمٌ متهم بتوجيه إساءة عنصرية بحق لاعب تايلاندي - غاني، خلال مباراة في «دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم»، وفق ما أعلن، الأربعاء، الاتحاد التايلاندي للعبة.

ووفق وسائل إعلام محلية، قال الشاب عبد القادري حميد، إن الحَكَم تَوجَّه إليه بكلمات عنصرية، خلال مباراة لفريقه «براشينبوري سيتي أف سي»، الأحد.

وأعلن «الاتحاد التايلاندي لكرة القدم»، في بيان، أنه «أُوقف الحَكَم عن جميع المسابقات»، مؤكداً أن هذا التعليق سيظلّ ساري المفعول لحين إجراء «تحقيق في الوقائع».

في السياق نفسه، أعرب نادي «براشينبوري» عن دعمه للاعبه، في بيان نشرته وسائل الإعلام المحلية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، جاء فيه: «نحن نعارض العنصرية أو الإهانات على أساس العِرق أو الدين أو الجذور العِرقية».

ويُتهم الحَكَم بأنه خاطب اللاعب بالإشارة إلى لون بشرته. ووفقاً لناديه، فإن هذه «ليست المرة الأولى» التي يواجه فيها هذا اللاعب مثل هذه الإساءات على أرض الملعب.

كان عدد من نجوم كرة القدم، في السنوات الأخيرة، عرضة لإساءات عنصرية داخل الملعب وخارجه، أبرزهم مُهاجم «مانشستر يونايتد» الإنجليزي ماركوس راشفورد، والبرازيلي فينيسيوس جونيور. (وكالات)