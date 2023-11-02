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رياضة
بعد الهزيمة أمام نيوكاسل.. الأرقام السلبية تلاحق يونايتد
Lebanon 24
02-11-2023
|
03:08
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ما زال مانشستر يونايتد يتجرع الخسارات والنتائج المخيبة للآمال هذا الموسم، وذلك عقب الهزيمة على أرضه 3-0 أمام نيوكاسل، أمس الأربعاء، ضمن لقاءات ثمن نهائي كأس الرابطة.
وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، حقق نيوكاسل أكبر فوز له على حساب مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد.
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ونجح نيوكاسل في تحقيق فوزين متتاليين أمام مانشستر يونايتد دون استقبال أي أهداف للمرة الأولى في تاريخه.
وتكبد مانشستر يونايتد 8 هزائم في أول 15 مباراة يخوضها في الموسم، وذلك للمرة الأولى منذ موسم (1962- 1963) وحينها تكبد 9 هزائم، وذلك بحسب شبكة "أوبتا".
كما خسر مانشستر يونايتد 5 مباريات من أول 10 لقاءات يخوضها على ملعبه، وذلك للمرة الأولى منذ موسم (1930- 1931).
وخسر مانشستر يونايتد مباراتين متتاليتين على ملعبه بفارق 3 أهداف للمرة الأولى منذ تشرين الأول من عام 1962. (روسيا اليوم)
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