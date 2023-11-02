رئيس البرازيل يهاجم نيمار.. ما علاقة ميسي؟





وقال لولا دا سيلفا رئيس البرازيل: "ميسي قدوة لجميع شبابنا، فأي لاعب يريد الفوز بالكرة الذهبية، يجب أن يسير على خطاه".

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مضيفا: "يجب أن تكون محترفا، فالأمور لن تسير على ما يرام بحضور الحفلات، وكثرة التجمعات الخارجية مع الأصدقاء". تعرض نيمار داسيلفا، نجم الهلال السعودي لانتقادات حادة، بعد فوز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية للمرة الثامنة.وقال لولا دا سيلفا رئيس البرازيل: "ميسي قدوة لجميع شبابنا، فأي لاعب يريد الفوز بالكرة الذهبية، يجب أن يسير على خطاه".مضيفا: "يجب أن تكون محترفا، فالأمور لن تسير على ما يرام بحضور الحفلات، وكثرة التجمعات الخارجية مع الأصدقاء".

من جانبها، ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن تعليقات الرئيس البرازيلي، يقصد بها نيمار، الذي أثار ضجة جديدة بحفل صاخب منذ أيام في البرازيل.



وأضافت أن النجم البرازيلي، أقام حفلا في قصره الخاص القريب من ريو دي جانيرو، تسربت صوره وأخباره عبر مواقع التواصل الاجتماعي. (روسيا اليوم)