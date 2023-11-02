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رياضة

استبعاد لاعب كرة قدم شهير بسبب البرغر العملاق.. اليكم من هو!

Lebanon 24
02-11-2023 | 09:14
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لم يتمكن اللاعب الفرنسي تانجي ندومبيلي، المعار من توتنهام الإنكليزي إلى غلطة سراي التركي، من إنقاص وزنه عن 82 كيلو غرام، والتي وصل بها إلى إسطنبول.

ووفقًا لما ذكره موقع "فوتوسبور" التركي، فإن لاعب الوسط الفرنسي وبعد ظهوره بشكل سيئ للغاية عند نزوله من مقاعد البدلاء قبل 10 دقائق من نهاية المباراة بين غلطة سراي وبايرن ميونخ، واجه غضب مدربه.
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ووقعت الأحداث، بحسب الموقع التركي، بعد المباراة ضد بايرن في ميونخ، عندما اكتشف أوكان بوروك أن ندومبيلي كان يتناول قائمة طعام تحتوي على البرغر العملاق والبطاطا والمشروبات الغازية.

ويدعي الموقع أن المدرب التقى بلاعب الوسط الفرنسي في وقت متأخر من الليل وأكد له أنه لن يلعب مرة أخرى مع غلطة سراي حتى يفقد وزنه ويقلل من الدهون في جسمه.

وكان البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام السابق من أوائل الذين استبعدوا ندومبيلي من المباريات مع "سبيرز" حتى يستعيد قدراته البدنية، ويبدو أن المدرب البرتغالي كان محقًا مرة أخرى في نظرته إلى اللاعبين. (جول)
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