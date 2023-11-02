إنريكي: مبابي ينقصه شيء واحد للفوز بالكرة الذهبية

اعتبر مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، أن كيليان مبابي سيفوز بالعديد من الكرات الذهبية مستقبلا، وذلك بعد ثلاثة أيام من احتلاله المركز الثالث في الترتيب النهائي للجائزة المرموقة.

وفي مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس بمقر النادي الباريسي، رد إنريكي على سؤال حول فرص مبابي في الفوز بالكرة الذهبية، بأن الأمر يتطلب بجانب الأداء الفردي الجيد جدا لكيليان، الفوز أيضا بالبطولات مع النادي والمنتخب.

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وأضاف: "الفوز بالكرات الذهبية.. بالإضافة إلى ما يقدمه اللاعب على المستوى الفردي وبالنسبة لكيليان، هذا هو الحد الأقصى، يجب أن يحصل على الألقاب على مستوى النادي والمنتخب الوطني".

وتابع إنريكي "هنا (في باريس سان جيرمان) نحاول الفوز بأكبر عدد ممكن (من الألقاب)، ولاعب مثل كيليان، أنا متأكد من أنه سيفوز بالعديد من الكرات الذهبية".

(روسيا اليوم)