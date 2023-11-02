تعليق مثير لـ كولر بعد خروج الأهلي من الدوري الأفريقي

شدد مدرب الأهلي المصري، مارسيل كولر، على أن فريقه كان يستحق الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي، لكن غياب التوفيق ساهم في عدم تسجيل فريقه للأهداف.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "كنا الفريق الأفضل ونحن من لعبنا بشكل جيد.. الشوط الأول كان رائعا وكان من المفترض أن ينتهي لصالحنا 3-0".

وتابع المدرب السويسري: "أتفهم حزن الجماهير واللاعبين لكن هذه هي كرة القدم واليوم (أمس) أدارت ظهرها لنا".

وحول مستوى الوافد الجديد الفرنسي أنطوني موديست، أوضح كولر أن اللاعب غير جاهز بدنيا بسبب ابتعاده عن المباريات في الفترة الماضية لكنه بحاجة لخوض مباريات في الدوري المصري لاستعادة مستواه.

وختم: "ليس أمامنا سوى ذلك الأمر مع موديست في الفترة المقبلة". (روسيا اليوم)