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رياضة
هل مُنع بنزيما من دخول الأراضي العراقية مع الاتحاد السعودي؟
Lebanon 24
03-11-2023
|
03:10
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يستعد نادي الاتحاد السعودي، لمواجهة حاسمة أمام القوة الجوية العراقي الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024 لكرة القدم.
وقبل مواجهة القوة الجوية على ملعب "فرانسو حريري" في أربيل، ترددت أنباء عن عدم قدرة النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مهاجم العميد الاتحادي، الدخول إلى العراق، وبالتالي غيابه عن المباراة.
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لكن الإعلامي الرياضي منار شاهين، أعلن مشاركة بنزيما أمام نادي القوة الجوية الاثنين المقبل بشكل طبيعي، وذلك نقلا عن قناة سامراء العراقية.
وكشف شاهين عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن حصول المهاجم الفرنسي البالغ 35 عاما، على تأشيرة دخول الأراضي العراقية، بشكل رسمي.
وفي حال وصل بنزيما إلى أربيل، ستكون هذه زيارته الأولى للعراق. (روسيا اليوم)
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