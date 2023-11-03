تشافي: الجميع يتفق مع غوندوغان وهو "يأتي من خلفية مختلفة"

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كشف تشافي هيرنانديز، مدرب نادي برشلونة، أن تصريحات اللاعب إيلكاي غوندوغان عقب مباراة الكلاسيكو لم تسبب جدلاً في الفريق، لأن الجميع يتفق معد لكنه فقط "يأتي من ثقافة مختلفة".قبل مواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني يوم السبت، أكد تشافي أنه يتفق مع تصريحات لاعب الوسط الألماني التي انتقد فيها رد فعل اللاعبين بعد خسارة مواجهة ريال مدريد 2-1 يوم السبت، حيث قال: "لقد عبر (غوندوغان) عن الغضب الذي كان بداخلنا جميعاً، ليس أكثر. الأمر فقط يتعلق بالثقافة. إنه يأتي من ثقافة مختلفة مقارنة بثقافتنا. إذا رأيت هزيمة بايرن ميونيخ (في كأس ألمانيا)، خرج (توماس) مولر من المباراة وانتقد الأداء ولم يُحدث الأمر أي جدل في غرفة تبديل الملابس".وأضاف: "نحن نتفق معه. لقد خسرنا بسبب أخطائنا وقلة تركيزنا. ومع غوندو (غوندوغان) لم يكن هناك أي جدل، وهو أيضاً أوضح ذلك".وعن توقعاته لمواجهة ريال سوسيداد، قال المدرب البالغ من العمر 43 عاماً: "نحن أمام اختبار صعب، إنهم منافس على مستوى عالٍ يشارك في دوري أبطال أوروبا، ويلعبون كرة القدم بشكل جيد للغاية... إيمانويل أحد أفضل المدربين، لكن بعد الخسارة أمام ريال مدريد، اتخذ الفريق خطوة إلى الأمام في تدريباتنا. علينا أن نرد الآن".وبخصوص رأيه في جوائز الكرة الذهبية لأفضل لاعب لهذا العام، صرح نجم برشلونة السابق أن الأمر ليس مجالاً للجدل لأنه ينتج عن عملية تصويت، وقال: "ليس هناك نقاش بهذا الشأن إنها مسألة تصويت. الجائزة تُمنح بهذه الطريقة. في عام 2010، كان هناك إنييستا، فيلا، بيكيه، بويول... تمت عملية التصويت، وعندما خرج المظروف.. كان ميسي الفائز، وهو ما أراه عادلاً لأن ميسي أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ".