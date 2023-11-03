ما بعد تن هاغ.. من هو المرشح لخلافة تدريب مانشستر يونايتد؟





ويأتي ذلك بعد أسوأ بداية للنادي في الدوري الإنجليزي، منذ 61 عاماً.

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ونقلت الصحيفة عن مصدر بارز في يونايتد قوله إن تن هاغ بات معرّضاً لخطر الإقالة إن لم يتمكّن من تحسين مستوى الفريق، بعد الهزيمتين الثقيلتين اللتين مُني بهما على ملعب "أولد ترافورد" أخيراً، أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ونيوكاسل يونايتد في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.



وأضافت الصحيفة أن يونايتد فكّر في مرشحين محتملين لخلافة المدرب الهولندي، رغم أنه أصدر بياناً الخميس ينفي ذلك.



وأشارت إلى مرشحَين محتملين، هما روبن أموريم مدرب سبورتينغ لشبونة، وزين الدين زيدان، المدرب لسابق لريال مدريد، مستدركة أن "الوضع معقد جداً، نتيجة عدم اليقين بشأن ملكية" النادي، في إشارة إلى اقتراب الملياردير البريطاني جيم راتكليف من شراء 25% من النادي وتداعيات ذلك على مصير تن هاغ.



اضطرابات بعد تقاعد فيرغسون

يُعتبر النجم الفرنسي زين الدين زيدان مرشّحاً لخلافة الهولندي إريك تن هاغ في تدريب مانشستر يونايتد، كما أوردت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية.ويأتي ذلك بعد أسوأ بداية للنادي في الدوري الإنجليزي، منذ 61 عاماً.ونقلت الصحيفة عن مصدر بارز في يونايتد قوله إن تن هاغ بات معرّضاً لخطر الإقالة إن لم يتمكّن من تحسين مستوى الفريق، بعد الهزيمتين الثقيلتين اللتين مُني بهما على ملعب "أولد ترافورد" أخيراً، أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ونيوكاسل يونايتد في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.وأضافت الصحيفة أن يونايتد فكّر في مرشحين محتملين لخلافة المدرب الهولندي، رغم أنه أصدر بياناً الخميس ينفي ذلك.وأشارت إلى مرشحَين محتملين، هما روبن أموريم مدرب سبورتينغ لشبونة، وزين الدين زيدان، المدرب لسابق لريال مدريد، مستدركة أن "الوضع معقد جداً، نتيجة عدم اليقين بشأن ملكية" النادي، في إشارة إلى اقتراب الملياردير البريطاني جيم راتكليف من شراء 25% من النادي وتداعيات ذلك على مصير تن هاغ.

وذكرت "ذي تايمز" أن أحداً في النادي لم يتوقّع أن ينهار الفريق هذا الموسم بهذه السرعة، وكان يأمل بأن يُحدث تن هاغ استقراراً، بعد عقد من اضطرابات في منصب المدرب، منذ تقاعد السير أليكس فيرغسون عام 2013.



كما أن لاعبين يعتقدون بأن المدرب الهولندي يفتقر إلى السمات الصحيحة لإخراج الفريق من الفوضى، في ظلّ نقاش بشأن الحدة خلال التدريبات، التي يعتقد بعضهم بأنها تساهم في سلسلة الإصابات التي يعاني منها النادي.



لكن تن هاغ لا يزال يعتقد بأنه قادر على تغيير الأمور، بقوله: "أرى في ذلك تحدياً. أنا مقاتل وأخوض تلك المعركة ويجب أن أتأكد من أنني أتقاسم المسؤولية مع لاعبيّ وأننا نبقى معاً ونقاتل معاً ونحصل على نتائج أفضل".