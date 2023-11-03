22
o
بيروت
22
o
طرابلس
26
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
14
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ما بعد تن هاغ.. من هو المرشح لخلافة تدريب مانشستر يونايتد؟
Lebanon 24
03-11-2023
|
17:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يُعتبر النجم الفرنسي زين الدين زيدان مرشّحاً لخلافة الهولندي إريك تن هاغ في تدريب مانشستر يونايتد، كما أوردت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية.
ويأتي ذلك بعد أسوأ بداية للنادي في الدوري الإنجليزي، منذ 61 عاماً.
Advertisement
ونقلت الصحيفة عن مصدر بارز في يونايتد قوله إن تن هاغ بات معرّضاً لخطر الإقالة إن لم يتمكّن من تحسين مستوى الفريق، بعد الهزيمتين الثقيلتين اللتين مُني بهما على ملعب "أولد ترافورد" أخيراً، أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ونيوكاسل يونايتد في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
وأضافت الصحيفة أن يونايتد فكّر في مرشحين محتملين لخلافة المدرب الهولندي، رغم أنه أصدر بياناً الخميس ينفي ذلك.
وأشارت إلى مرشحَين محتملين، هما روبن أموريم مدرب سبورتينغ لشبونة، وزين الدين زيدان، المدرب لسابق لريال مدريد، مستدركة أن "الوضع معقد جداً، نتيجة عدم اليقين بشأن ملكية" النادي، في إشارة إلى اقتراب الملياردير البريطاني جيم راتكليف من شراء 25% من النادي وتداعيات ذلك على مصير تن هاغ.
اضطرابات بعد تقاعد فيرغسون
وذكرت "ذي تايمز" أن أحداً في النادي لم يتوقّع أن ينهار الفريق هذا الموسم بهذه السرعة، وكان يأمل بأن يُحدث تن هاغ استقراراً، بعد عقد من اضطرابات في منصب المدرب، منذ تقاعد السير أليكس فيرغسون عام 2013.
كما أن لاعبين يعتقدون بأن المدرب الهولندي يفتقر إلى السمات الصحيحة لإخراج الفريق من الفوضى، في ظلّ نقاش بشأن الحدة خلال التدريبات، التي يعتقد بعضهم بأنها تساهم في سلسلة الإصابات التي يعاني منها النادي.
لكن تن هاغ لا يزال يعتقد بأنه قادر على تغيير الأمور، بقوله: "أرى في ذلك تحدياً. أنا مقاتل وأخوض تلك المعركة ويجب أن أتأكد من أنني أتقاسم المسؤولية مع لاعبيّ وأننا نبقى معاً ونقاتل معاً ونحصل على نتائج أفضل".
Advertisement
الأكثر قراءة
وصول حشرة البقّ رسمياً الى لبنان... ما هي المناطق الأكثر عرضة للخطر؟
Lebanon 24
وصول حشرة البقّ رسمياً الى لبنان... ما هي المناطق الأكثر عرضة للخطر؟
00:10 | 2023-11-03
03/11/2023 12:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله يعلن اطلاق "مرحلة جديدة"
Lebanon 24
نصرالله يعلن اطلاق "مرحلة جديدة"
04:00 | 2023-11-03
03/11/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيجري بعد خطاب نصرالله
Lebanon 24
هذا ما سيجري بعد خطاب نصرالله
07:00 | 2023-11-03
03/11/2023 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة بعد خطاب نصرالله.. هذا ما فعله مسؤولو "حماس"!
Lebanon 24
مفاجأة بعد خطاب نصرالله.. هذا ما فعله مسؤولو "حماس"!
15:19 | 2023-11-03
03/11/2023 03:19:23
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يُعلّق على كلمة نصرالله ويُوجّه تهديداً مباشراً... هذا ما قاله
Lebanon 24
نتنياهو يُعلّق على كلمة نصرالله ويُوجّه تهديداً مباشراً... هذا ما قاله
10:13 | 2023-11-03
03/11/2023 10:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:00 | 2023-11-03
تشافي: الجميع يتفق مع غوندوغان وهو "يأتي من خلفية مختلفة"
06:47 | 2023-11-03
شقيقة رونالدو تُهاجم ميسي: هذه الجوائز كسبت ولم تمنح لك
05:30 | 2023-11-03
عملية "الساحر" نيمار.. لماذا استغرقت ضعف الوقت الطبيعي؟
03:10 | 2023-11-03
هل مُنع بنزيما من دخول الأراضي العراقية مع الاتحاد السعودي؟
00:35 | 2023-11-03
خبر حزين يهزّ الوسط الرياضي.. وفاة لاعب كرة قدم شهير عن 24 عاماً! (صورة)
17:00 | 2023-11-02
تعليق مثير لـ كولر بعد خروج الأهلي من الدوري الأفريقي
فيديو
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
05:00 | 2023-10-29
04/11/2023 01:38:49
Lebanon 24
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
01:37 | 2023-10-24
04/11/2023 01:38:49
Lebanon 24
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
03:00 | 2023-10-21
04/11/2023 01:38:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24