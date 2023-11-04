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رياضة
بسبب منشوراته المؤيدة لفلسطين.. ماينز الألماني يفسخ تعاقده مع أنور الغازي
Lebanon 24
04-11-2023
|
00:00
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أعلن نادي ماينز الألماني فسخ عقد اللاعب الهولندي صاحب الأصول المغربية أنور الغازي.
وقال ماينز في بيان على موقعه الرسمي، يوم الخميس: "ينهي الناي تعاقده مع أنور الغازي بأثر فوري يوم الجمعة".
وأضاف: "يتخذ النادي هذا الإجراء ردًا على تصريحات اللاعب ومنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي".
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وفور إعلان النادي، الذي يتذيل ترتيب الدوري الألماني برصيد 3 نقاط، فسْخ عقد الغازي، ردّ اللاعب بمنشور عبر حسابه على تويتر، حيث كتب: "قف مع الحق حتى لو اضطررت للوقوف وحيداً". وتابع: "خسارة مصدر رزقي لا تساوي شيئاً بالمقارنة بما يتعرض له الأبرياء والمستضعفين في غزة".
وكان قد أعلن ماينز إيقاف لاعبه المغربي بعد منشور على مواقع التواصل الاجتماعي في 17 تشرين الأول 2023، حذفه اللاعب لاحقاً، "أظهر خلاله انحيازه في الصراع الدائر في الشرق الأوسط".
وفي 27 من تشرين الأول الفائت، أكدت تقارير لوسائل إعلام متعددة، من بينها بي بي سي، أن ماينز يستعد لفسخ عقد اللاعب صاحب الأصول المغربية، إلا أن ماينز أعلن في 30 تشرين الثاني عودة اللاعب للتدريبات وخوض المباريات، مؤكداً أن اللاعب يشعر بالندم لما بدر منه، ويستحق فرصة لإعادة التأهيل، وفقاً لبيان متذيل البوندسليغا.
وبعد يومين في 1 من الشهر الجاري، عاد وأكد أنور الغازي أنه غير نادم على مساندته للفلسطينيين في غزة، ليعلن ماينز يوم الجمعة 3 تشرين الثاني فسخ العقد رسمياً معه.
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