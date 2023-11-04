27
o
بيروت
28
o
طرابلس
30
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
إنتر ميامي يقرر الاحتفال بتتويج ميسي بالكرة الذهبية.. هذا ما سيفعله
Lebanon 24
04-11-2023
|
01:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
قرر إنتر ميامي الأميركي إقامة مباراة استعراضية ضد نيويورك سيتي، في العاشر من نوفمبر الجاري، للاحتفاء بتتويج ليونيل ميسي بالكرة الذهبية.
وتوّج نجم الأرجنتين بالكرة الذهبية بعد أن قاد بلاده للفوز بكأس العالم 2022 في قطر.
Advertisement
وقال النادي الأميركي إن الاحتفالية ستشهد تصريحات لمفوض الدوري الأميركي دون غاربر والمالك المشارك لإنتر ميامي خورخي ماس.
وسيقوم إنتر ميامي بفرش مدخل الملعب بسجادة ذهبية في إشارة إلى الـ"بالون دور" التي فاز بها ميسي للمرة الثامنة في تاريخه.
وعاد ميسي إلى جنوب فلوريدا في وقت مبكر من يوم الثلاثاء بعد فوزه بالكرة الذهبية وخاض حصة تدريبية صباحية مع ناديه.
وكان من المقرر أن يلعب ميسي وإنتر ميامي مباراتين في الصين مع إمكانية بيع أكثر من 100 ألف تذكرة لتلك المباريات الأسبوع المقبل، لكن تلك الجولة تم إلغاؤها بسبب مشاكل لوجستية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما سيجري بعد خطاب نصرالله
Lebanon 24
هذا ما سيجري بعد خطاب نصرالله
07:00 | 2023-11-03
03/11/2023 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة بعد خطاب نصرالله.. هذا ما فعله مسؤولو "حماس"!
Lebanon 24
مفاجأة بعد خطاب نصرالله.. هذا ما فعله مسؤولو "حماس"!
15:19 | 2023-11-03
03/11/2023 03:19:23
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يُعلّق على كلمة نصرالله ويُوجّه تهديداً مباشراً... هذا ما قاله
Lebanon 24
نتنياهو يُعلّق على كلمة نصرالله ويُوجّه تهديداً مباشراً... هذا ما قاله
10:13 | 2023-11-03
03/11/2023 10:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ يطرأ على سوق الذهب في لبنان.. إليكم ما حدث
Lebanon 24
أمرٌ يطرأ على سوق الذهب في لبنان.. إليكم ما حدث
15:30 | 2023-11-03
03/11/2023 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبداللطيف تتوقّع "مفاجأة" بإطلالة نصرالله... هذا ما قالته (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبداللطيف تتوقّع "مفاجأة" بإطلالة نصرالله... هذا ما قالته (فيديو)
08:03 | 2023-11-03
03/11/2023 08:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
05:30 | 2023-11-04
ليس"ريال مدريد"..عملاق أوروبي يخطّط لـ"خطف" مبابي!
03:45 | 2023-11-04
أنتوني.. هل ينهي جناح مانشستر يونايتد صيام 7 أشهر أمام فولهام؟
02:44 | 2023-11-04
نيوكاسل وأرسنال.. 3 أرقام ترجّح كفة الغانرز
00:00 | 2023-11-04
بسبب منشوراته المؤيدة لفلسطين.. ماينز الألماني يفسخ تعاقده مع أنور الغازي
17:00 | 2023-11-03
ما بعد تن هاغ.. من هو المرشح لخلافة تدريب مانشستر يونايتد؟
15:00 | 2023-11-03
تشافي: الجميع يتفق مع غوندوغان وهو "يأتي من خلفية مختلفة"
فيديو
فيديو ينتشر: هجوم على السفارة الأميركية في إسرائيل.. هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر: هجوم على السفارة الأميركية في إسرائيل.. هذه حقيقته
05:00 | 2023-11-04
04/11/2023 12:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
05:00 | 2023-10-29
04/11/2023 12:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
01:37 | 2023-10-24
04/11/2023 12:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24