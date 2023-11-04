إنتر ميامي يقرر الاحتفال بتتويج ميسي بالكرة الذهبية.. هذا ما سيفعله





وتوّج نجم الأرجنتين بالكرة الذهبية بعد أن قاد بلاده للفوز بكأس العالم 2022 في قطر.

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وقال النادي الأميركي إن الاحتفالية ستشهد تصريحات لمفوض الدوري الأميركي دون غاربر والمالك المشارك لإنتر ميامي خورخي ماس.



وسيقوم إنتر ميامي بفرش مدخل الملعب بسجادة ذهبية في إشارة إلى الـ"بالون دور" التي فاز بها ميسي للمرة الثامنة في تاريخه. قرر إنتر ميامي الأميركي إقامة مباراة استعراضية ضد نيويورك سيتي، في العاشر من نوفمبر الجاري، للاحتفاء بتتويج ليونيل ميسي بالكرة الذهبية.وتوّج نجم الأرجنتين بالكرة الذهبية بعد أن قاد بلاده للفوز بكأس العالم 2022 في قطر.وقال النادي الأميركي إن الاحتفالية ستشهد تصريحات لمفوض الدوري الأميركي دون غاربر والمالك المشارك لإنتر ميامي خورخي ماس.وسيقوم إنتر ميامي بفرش مدخل الملعب بسجادة ذهبية في إشارة إلى الـ"بالون دور" التي فاز بها ميسي للمرة الثامنة في تاريخه.

وعاد ميسي إلى جنوب فلوريدا في وقت مبكر من يوم الثلاثاء بعد فوزه بالكرة الذهبية وخاض حصة تدريبية صباحية مع ناديه.



وكان من المقرر أن يلعب ميسي وإنتر ميامي مباراتين في الصين مع إمكانية بيع أكثر من 100 ألف تذكرة لتلك المباريات الأسبوع المقبل، لكن تلك الجولة تم إلغاؤها بسبب مشاكل لوجستية.