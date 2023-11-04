نيوكاسل وأرسنال.. 3 أرقام ترجّح كفة الغانرز

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يخوض أرسنال اختباراً صعباً للغاية خارج ملعبه، مساء السبت، حين يحل ضيفاً على نيوكاسل يونايتد في مباراة بالجولة 11 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.الضيف حصد 24 نقطة من 7 انتصارات و3 تعادلات ليتواجد في المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر توتنهام، وبسجل خالٍ من الهزائم حتى الآن.صاحب الأرض تلقى 3 هزائم وتعادل مرتين وانتصر في خمس مباريات، ليحصد 17 نقطة في المركز السادس في جدول الترتيب.3 أرقام ترجّح كفة الغانرزالمواجهات التاريخية بين الفريقين تكشف تفوقاً هائلاً لأرسنال قد يمنح كتيبة المدرب ميكيل أرتيتا دفعة معنوية في المباراة التي ستنطلق في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.أبرز هذه الأرقام الداعمة للغانرز، وفقاً لـ"أوبتا" هي انتصاراته الثمانية في آخر 10 مواجهات أمام الماكبيس، في حين انتهت مباراة بالتعادل، ومباراة واحدة كان الفوز فيها حليفاً لصاحب القميص الأبيض والأسود.وحقق الفريق اللندني 13 فوزاً على نيوكاسل في ملعبه "سانت جيمس بارك"، وهو أكثر ضيف حقق الفوز على هذا الملعب بعد مانشستر يونايتد (14).وهناك رقم تاريخي غير مسبوق في البريمييرليغ. حافظ أرسنال على نظافة شباكه 30 مرة أمام نيوكاسل، وهو الرقم الأكبر في المواجهات المباشرة بين أي فريقين في تاريخ المسابقة.يُذكر أن آخر لقاء جمع الفريقين انتهى بفوز أرسنال خارج ملعبه (2-0).