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رياضة

أنتوني.. هل ينهي جناح مانشستر يونايتد صيام 7 أشهر أمام فولهام؟

Lebanon 24
04-11-2023 | 03:45
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يتطلع البرازيلي أنتوني جناح مانشستر يونايتد الإنكليزي لإنهاء صيام طويل عن التهديف حين ينتقل فريقه إلى العاصمة لندن، يوم السبت، لمواجهة فولهام في الجولة 11 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ويقدم اللاعب البرازيلي أداءً دون المأمول مع مانشستر يونايتد منذ انطلاق الموسم الحالي.
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وسافر أنتوني إلى بلاده في سبتمبر الماضي إثر اتهامه بالاعتداء على صديقته، وغاب عن 3 مباريات للفريق قبل أن يعود وينتظم في التدريبات مطلع أكتوبر.

وشارك الجناح، الذي كلف يونايتد أكثر من 80 مليون جنيه إسترليني، في 7 مباريات في البريميرليغ هذا الموسم دون أي مساهمة هجومية.

ويعود آخر هدفٍ للنجم البرازيلي البالغ عمره 23 عاماً، إلى مباراة يونايتد ونوتنغهام فورست التي أقيمت في 16 إبريل ضمن منافسات الجولة 30 من الموسم الماضي.

بعد هذه المواجهة، ظهر أنتوني بقميص يونايتد في 15 مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز لم يسجل خلالها أي هدف.

وتكشف إحصاءات "أوبتا" للموسم الحالي أن أنتوني سدد على المرمى 16 مرة ولم يسجل أي هدف، وهناك لاعب واحد سدد أكثر منه دون أن يزور الشباك أيضاً هو إنزو فيرنانديز لاعب وسط تشيلسي الذي سدد 18 مرة.

ويتطلع يونايتد لإنهاء سلسلة من النتائج السلبية أمام فولهام، في ظل أنباء متزايدة عن احتمال إقالة المدرب الهولندي إريك تن هاغ بسبب سوء النتائج.

ويحتل يونايتد المركز الثامن برصيد 15 نقطة، في حين يتواجد فولهام في المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة.
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