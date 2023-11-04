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لا يمكن الحديث عن مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي يعدّ من بين أهم القضايا في عالم كرة القدم، من دون ذكر إسمين هما "ريال مدريد" النادي الإسباني المتوقّع الانتقال اليه في الصيف المقبل، و"باريس سان جيرمان" ناديه الحالي. إلا أن هناك "كبيرا"في أوروبا يريد أن "يخطف" نجم منتخب فرنسا من أنياب "العملاق الأبيض"، وهو "ليفربول" الإنكليزي.تقارير فرنسية عدّة أكدّت أن النادي لا يزال على تواصل مع بيئة مبابي، وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن التواصل معه لم ينقطع منذ عام 2017 وهو يريد أن يقدّم عرضاً في الصيف المقبل من أجل الفرنسي الدولي، الذي لا تستبعد الصحيفة ذاتها أن يجدّد مع "باريس سان جيرمان"، وينهي آمال "ريال مدريد" في ضمّه.ولكن في الوقت الراهن، لا شيء مؤكداً سوى أن مبابي سيكمّل عامه الحالي في باريس، وبعد ذلك كل الاحتمالات مفتوحة.ورغم الحديث عن ليفربول وعرضه، الا أن الأخبار التي ربطت مبابي بالانتقال إلى "ريال مدريد" في عام 2024 تزايدت في الآونة الأخيرة، اذ فجّرت صحيفة "ماركا" الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكدت أن غرفة ملابس "ريال مدريد" تعرف بالفعل، أن وصول مبابي إلى الفريق في صيف العام المقبل، يعدّ أمراً مفروغاً منه.وهذه ليست المرّة الأولى التي يعتبر فيها وصول مبابي إلى "ريال مدريد" أمراً مفروغاً منه، إذ حدث ذلك في عام 2021، قبل أن يجدّد عقده مع"باريس سان جيرمان"، وفي بداية الصيف الماضي أيضاً عندما كانت كل المؤشرات تقول إن "ريال مدريد" سيدفع قيمة انتقاله.وأكدت الـ "ماركا" أن "باريس سان جيرمان" يواصل محاولة تغيير الوضع، لكن كل الذين لديهم علاقة مباشرة مع الفريق الباريسي يرون أن استمرارية مبابي في "حديقة الأمراء" أصبحت أكثر من معقدة.وحصل فينيسيوس جونيور، رودريغو، وغود بيلينغهام بشكل خاص، على فكرة من النادي المدريدي كيف يمكن أن ينسجموا جميعاً مع مبابي في الملعب، بحسب الصحيفة.ومؤخراً، قام مبابي برد فعل مثير للاهتمام عندما سُئل حول إمكانية انتقاله إلى "الملكي" الإسباني في الصيف المقبل. فأثناء مغادرته مسرح دو شاتليه مساء الإثنين بعد حفل الكرة الذهبية، كان مبابي يشعر بخيبة أمل واضحة عندما كان يسير إلى سيارته، بعد أن احتلّ المركز الثالث خلف ليونيل ميسي وإرلينغ هالاند.ومع ذلك، عندما سأله أحد الصحفيين من برنامج "El Chiringuito" الإسباني الشهير عن احتمالية انتقاله إلى "الريال" في الصيف المقبل، اكتفى بالابتسامة وغمز نصف غمزة مع هزّة خفيفة من رأسه، مما أثار التكهنات مرّة أخرى.