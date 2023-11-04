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رياضة
بشأن صفقة كيليان مبابي .. ريال مدريد يفاجئ الجميع ببيان رسمي!
Lebanon 24
04-11-2023
|
14:02
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في الأيام القليلة الماضية انتشر المزيد من الأخبار حول اتفاق "ريال مدريد" الإسباني، مع النجم الفرنسي كيليان مبابي على الانضمام لصفوفه في الموسم المقبل.
لكن مساء اليوم السبت فاجأ "ريال مدريد" الجميع برده على الأخبار التي انتشرت على مدار آخر 48 ساعة، مؤكداً أن كل ما تم نشره غير صحيح.
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وكتب "الملكي" في بيانه: "بالنظر للمعلومات التي تم نشرها في عدة وسائل إعلامية والتي ادعت وجود مفاوضات بيننا وبين اللاعب كيليان مبابي، نحب أن نوضح أن تلك المعلومة خاطئة تمامًا ولا يوجد أي مفاوضات تمت مع اللاعب الذي ينتمي لباريس سان جيرمان".
جدير بالذكر أن عقد كيليان مبابي مع "باريس سان جيرمان" ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ورحيله لأي فريق سيكون مجانياً ما لم يجدد تعاقده قبل حلول حزيران المقبل.
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