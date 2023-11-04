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رياضة

بالصورة: جمهور ميلان يتضامن مع فلسطين على طريقته الخاصة.. هذا ما فعله في الملعب

Lebanon 24
04-11-2023 | 16:55
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تضامن جمهور نادي ميلان مع فلسطين على طريقته الخاصة، اذ رفع الألتراس الفريق خلال مواجهة أودينيزي في الدوري الإيطالي، لافتة كُتب عليها: "اصمتوا عندما ينام الأطفال وليس عندما يموتون.. أوقفوا كل الحروب".
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