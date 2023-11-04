بالصورة: جمهور ميلان يتضامن مع فلسطين على طريقته الخاصة.. هذا ما فعله في الملعب

تضامن جمهور نادي ميلان مع فلسطين على طريقته الخاصة، اذ رفع الألتراس الفريق خلال مواجهة أودينيزي في الدوري الإيطالي، لافتة كُتب عليها: "اصمتوا عندما ينام الأطفال وليس عندما يموتون.. أوقفوا كل الحروب".

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