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رياضة
في تصويت "الكرة الذهبية".. مصر فضّلت ميسي على صلاح!
Lebanon 24
05-11-2023
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لم يحصل محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، على المركز الأول في تصويت أي من الصحافيين المشاركين في اختيارات جائزة "الكرة الذهبية".
وكان قد حلّ صلاح في المركز الـ11 بالنسخة الأخيرة من الجائزة، التي حصدها بطل كأس العالم 2022 الأرجنتيني ليونيل ميسي.
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وكشفت صحيفة "فرانس فوتبول" المسؤولة عن الجائزة، يوم السبت، عن ترتيب الأصوات جميعها.
واختار المسؤول عن التصويت من بلد محمد صلاح مصر، ميسي في المركز الأول ثم النرويجي هالاند وصلاح في المركز الثالث. (العربية)
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