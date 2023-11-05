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رياضة

المتألق كين يقود بايرن لفوز كبير على دورتموند بقمة الدوري الألماني

Lebanon 24
05-11-2023 | 02:00
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تألق هاري كين في أول مباراة قمة يخوضها مع بايرن ميونيخ إذ سجل ثلاثة أهداف ليقود فريقه للفوز 4-صفر على مضيفه بروسيا دورتموند بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم امس، ويرفع رصيده إلى 15 هدفا في عشر مباريات بالدوري.

 

وافتتح بايرن التسجيل في الدقيقة الرابعة من ضربة رأس لعبها دايو أوباميكانو مستغلا ركلة ركنية لعبها ليروي ساني قبل أن يضاعف كين، الذي انتقل إلى صفوف الفريق البافاري هذا الصيف قادما من توتنهام هوتسبير، تقدم الفريق بعد خمس دقائق من مسافة قريبة مستغلا تمريرة من اللاعب الألماني.

 

وبدا دورتموند أفضل حالا في الشوط الثاني لكن كين، صفقة بايرن القياسية، سجل هدفه الثاني في الدقيقة 72 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء قبل أن يختتم ثلاثيته الثالثة هذا الموسم بعد انطلاقة سريعة وإنهاء رائع.

 

وأصبح كين أول لاعب يسجل 15 هدفا في أول عشر مباريات بالدوري، ويتصدر قائمة هدافي المسابقة بفارق هدف واحد أمام سيرهو جيراسي لاعب شتوتغارت.

 
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وقال القائد وحارس المرمى مانويل نوير "نحن سعداء جدا بوجوده في الفريق"، بينما قال المخضرم توماس مولر مازحا إن كين سيحتاج لمساحة إضافية للاحتفاظ بكرات المباريات.

 

وبفوزه الرابع على التوالي في الدوري، يرتفع رصيد الفريق البافاري إلى 26 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط خلف باير ليفركوزن المتصدر الذي أجهض انتفاضة هوفنهايم ليفوز 3-2 محققا فوزه السادس على التوالي بفضل هدفين من أليكس غريمالدو. (سكاي نيوز)

 

 

 

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