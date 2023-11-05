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رياضة

دوري السيدات السعودي: الهلال يعزف برباعية والنصر يتألق بثلاثية

Lebanon 24
05-11-2023 | 04:00
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قادت المهاجمة العراقية شوخان نور الدين, فريقها الهلال للفوز على الرياض, بتسجيلها هاتريك أكملت معه زميلتها مافس أوسو الهدف الرابع ضمن مواجهات الجولة الثالثة للدوري الممتاز السعودي للسيدات.

 

وواصل النصر سلسلة انتصاراته بثلاثية نظيفة أمام شعلة الشرقية سجلتها اللاعبة ميساء جبارة هدف وكلارا لوفانجا "هدفين"، فيما خيّم التعادل السلبي على مواجهة الأهلي والقادسية.

 

وتقدم الاتحاد مرة أخرى على الصعيد النقطي بعد أن كسب مواجهته أمام الشباب بهدف وحيد، سجلته اللاعبة الأردنية وقائدة الفريق شهيناز جبرين.

 
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ويتصدر النصر ترتيب الدوري بـ9 نقاط، فيما عزز الاتحاد مركزه الثاني برصيد 7 نقاط، ورفع الهلال رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، يليه الأهلي بنفس الرصيد. (الشرق الأوسط)

 

 

 

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