مارسيلو بعد تتويجه بكأس ليبرتادوريس: هذا اللقب هو الأهم في مسيرتي

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وصف الظهير الأيسر المخضرم لنادي فلوميننسي البرازيلي، مارسيلو، تتويجه بلقب كأس ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية لكرة القدم، بأنه الأهم في مسيرته مع الأندية التي لعب لها.وتوج فلوميننسي بلقب كأس ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على بوكا جونيورز الأرجنتيني 2-1 بعد التمديد (الوقت الأصلي 1-1) في المباراة النهائية يوم الأحد.وقال مارسيلو (35 عاما)، الذي سبق له الدفاع عن ألوان نادي ريال مدريد الإسباني لـ16 موسما، لشبكة "ESPN" العالمية عقب تتويج فريقه التاريخي: "في ريال مدريد سيفهمون ذلك. إنه أهم لقب في مسيرتي على مستوى الأندية، لأنه النادي (فلوميننسي) الذي نشأت فيه وترعرعت فيه".