Advertisement

رياضة

مارسيلو بعد تتويجه بكأس ليبرتادوريس: هذا اللقب هو الأهم في مسيرتي

Lebanon 24
05-11-2023 | 06:59
A-
A+
Doc-P-1126745-638347896910046029.png
Doc-P-1126745-638347896910046029.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصف الظهير الأيسر المخضرم لنادي فلوميننسي البرازيلي، مارسيلو، تتويجه بلقب كأس ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية لكرة القدم، بأنه الأهم في مسيرته مع الأندية التي لعب لها.

وتوج فلوميننسي بلقب كأس ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على بوكا جونيورز الأرجنتيني 2-1 بعد التمديد (الوقت الأصلي 1-1) في المباراة النهائية يوم الأحد.
Advertisement

وقال مارسيلو (35 عاما)، الذي سبق له الدفاع عن ألوان نادي ريال مدريد الإسباني لـ16 موسما، لشبكة "ESPN" العالمية عقب تتويج فريقه التاريخي: "في ريال مدريد سيفهمون ذلك. إنه أهم لقب في مسيرتي على مستوى الأندية، لأنه النادي (فلوميننسي) الذي نشأت فيه وترعرعت فيه".
 
وأضاف: "لقد حققت لقبا مهما جدا مع فريقي المفضل، الذي منحني كل الأدوات لبناء مسيرتي، مع الموظفين الذين رأوا تطوري. ليس هناك شيء أكثر قيمة من ذلك. إنه لا يقدر بثمن". (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:42 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:41 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:48 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:18 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:21 | 2023-11-05
09:19 | 2023-11-05
03:00 | 2023-11-05
01:00 | 2023-11-05
23:00 | 2023-11-04
15:55 | 2023-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24