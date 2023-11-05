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رياضة

بعد الفوز على أرسنال.. لاعبا نيوكاسل يتعرضان لإساءات عنصرية

Lebanon 24
05-11-2023 | 09:19
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أدان نادي نيوكاسل يونايتد الإهانات العنصرية التي استهدفت لاعبيه برونو غيمارايش وجو ويلوك عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد الفوز بهدف دون مقابل على أرسنال يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
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وقال النادي: رسالتنا واضحة. لا مكان للعنصرية في كرة القدم أو في المجتمع.

"نحن ندعم برونو وجو وسنعمل مع السلطات المعنية ومنصات التواصل الاجتماعي من أجل تحديد هوية المسؤولين عن ذلك ومحاسبتهم".

وأفلت برونو من البطاقة الصفراء بعد ضربه بالمرفق لاعب خط وسط أرسنال جورجينيو قرب نهاية المباراة التي شهدت بعض التوتر في ملعب سانت جيمس بارك. (العربية) 
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