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رياضة

البرج ألحق خسارة أولى بالانصار في بطولة كرة القدم

Lebanon 24
05-11-2023 | 10:21
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ألحق البرج خسارة اولى بالانصار بفوزه عليه 2 - 0 (الشوط الاول 0 - 0)، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في المرحلة الثامنة من الدوري العام اللبناني ال64 لكرة القدم. وسجل السنغالي ديديان كمارا اصابة التقدم للفريق الاصفر في الدقيقة 68، محولا الى شباك الحارس نزيه اسعد، كرة عرضية متوسطة الارتفاع من علي مرقباوي من اليمين.
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وأضاف التونسي حسام اللوايتي لاعب الانصار السابق الاصابة الثانية للبرج، بكرة سددها من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 78، وارسلها من فوق حائط الصد البشري الى الزاوية اليمنى العليا لمرمى الحارس اسعد. 
 
وعزز البرج مركزه الثالث رافعا رصيده الى 17 نقطة بفارق نقطتين عن العهد المتصدر ووصيفه النجمة الذي تأجلت مباراته والاهلي النبطية لانشغاله بالمباراة مع الزوراء العراقي غدا، في المرحلة الاولى ايابا للمجموعة الثالثة من مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي. في حين تجمد رصيد الانصار عند 13 نقطة في المركز الرابع، بالتساوي مع الراسينغ بيروت نقاطا وفارق اصابات.
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