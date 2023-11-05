نوتنغهام يفوز على أستون فيلا ويُنهي سلسلة خساراته منذ أيلول

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فاز نوتنغهام فورست 2-0 على ضيفه أستون فيلا الأحد، ضمن الأسبوع 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وبذلك ينهي نوتنغهام سلسلة من 6 مباريات بلا فوز، منذ مطلع سبتمبر.وكان نوتنغهام سباقاً في التسجيل، عبر أولا أينا بعد تسديدة زاحفة سكنت شباك الحارس إيميليانو مارتينيز في الدقيقة الخامسة.وفي الدقيقة 47 سجل أوريل مانغالا الهدف الثاني، بتسديدة قوية فشل مارتينيز في التعامل معها لتدخل الشباك.وصعد نوتنغهام فورست إلى المركز 12 برصيد 12 نقطة، فيما بقي أستون فيلا خامساً برصيد 22 نقطة.