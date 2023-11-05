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رياضة

بعد فوزه على سوسيداد.. برشلونة "يسخر" من ريال مدريد

Lebanon 24
05-11-2023 | 16:00
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سخر لاعبو برشلونة من ريال مدريد، بعد فوزهم على ريال سوسيداد 1-0 السبت في الدوري الإسباني، كما أوردت صحيفة "أس".

وحقق النادي الكاتالوني الفوز في الدقيقة 90+2 بواسطة المدافع الأوروغواياني رونالد أرواخو، علماً أن المدرب تشافي هيرنانديز أقرّ بأن الفريق المضيف كان الطرف الأفضل في المباراة.
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ونقلت الصحيفة عن لاعب بارز في برشلونة قوله بعد دقائق من نهاية المباراة: "في ريال مدريد، سيقولون إنهم بذلوا جهداً ملحمياً للفوز بهذه المباراة".

واعتبرت أن "جرح الهزيمة في الكلاسيكو الأخير لا يزال مفتوحاً" بالنسبة إلى برشلونة، الذي خسره في نهاية اللقاء، لا سيّما أن ثمة "قناعة مطلقة" لدى اللاعبين بأنهم "كانوا أفضل بكثير من ريال مدريد، على الأقل لثلاثة أرباع المباراة".
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