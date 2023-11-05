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رياضة
بقيادة رونالدو... نادي النصر يسيطر على التشكيلة المثالية في الدوري السعودي
Lebanon 24
05-11-2023
|
23:00
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سيطر نادي النصر على التشكيلة المثالية للأسبوع 12 من دوري روشن السعودي، بحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات.
وضمت التشكيلة المثالية 3 من نجوم "العالمي"، بقيادة الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي نال التقييم الأعلى بـ 8.6، وساهم بهدفي الفوز ضد الخليج، إضافة إلى زميله المدافع إيمريك لابورت والظهير أليكس تيليس.
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كذلك ضمّت التشكيلة لاعبَين من كلّ من ناديَي الوحدة والرائد، ولاعباً من الأهلي والشباب والفيحاء.
ولم تضمّ القائمة أي لاعب من الاتحاد والتعاون والاتفاق، بعدما فشلت هذه الأندية في تحقيق الفوز.
وضمّت القائمة عبد العزيز نور، مفاجأة الجولة واللاعب البديل الذي قلب تأخر فريقه الوحدة إلى فوز على الحزم 2-1.
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