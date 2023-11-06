ديوكوفيتش يتوج باللقب للمرة السابعة في باريس

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أحرز الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً لقب بطل دورة باريس لماسترز الألف في كرة المضرب، الأحد، بفوزه على البلغاري غريغور ديميتروف 6-4 و6-3 في المباراة النهائية.واللقب هو السابع لديوكوفيتش في دورة باريس والأربعون في دورات الماسترز الألف نقطة وكلاهما رقم قياسي. كما أنه اللقب السابع والتسعون للصربي في مسيرته المظفرة واقترب بالتالي من السويسري روجيه فيدرر (103 ألقاب) والأميركي جيمي كونورز حامل الرقم القياسي مع 109 ألقاب.وخطا ديوكوفيتش أيضاً خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ بصدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين حتى نهاية العام الحالي، وذلك للمرة الثامنة في مسيرته حيث بات يتقدم بفارق أكثر من ألف نقطة عن منافسه المباشر الإسباني كارلوس ألكاراز الذي خرج مبكراً من دورة باريس، في طريقه لتخطي حاجز الـ400 أسبوع في المركز الأول وهو رقم لم يصل إليه أي لاعب في التاريخ.خاض ديوكوفيتش النهائي الـ58 له في هذه الفئة من الدورات وهو رقم قياسي آخر، ونجح في كسر إرساله مرة واحدة في المجموعة الأولى ومرتين في الثانية ليحرز اللقب.وخسر ديوكوفيتش مرة واحدة أمام ديميتروف في 13 مباراة جمعت بينهما حتى الآن، وكانت في دور الـ32 لبطولة فرنسا المفتوحة عام 2013، قبل أن يفوز عليه بعد ذلك تسع مرات.في المقابل، فشل ديميتروف في إحراز أول لقب له منذ ست سنوات عندما أحرز بطولة الماسترز الختامية عام 2017 في لندن.واحتاج ديوكوفيتش إلى 52 دقيقة لحسم المجموعة الأولى عندما كسر إرسال منافسه في الشوط السابع ليتقدم 4-3.وفي المجموعة الثانية، كسر إرسال منافسه في الشوطين الخامس والتاسع ليحسم المباراة في ساعة و38 دقيقة.ويتطلع ديوكوفيتش إلى المشاركة في بطولة "أي تي بي" الختامية بمشاركة أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم والمقررة منتصف الشهر الحالي.