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رياضة

فلومينينسي يحرز لقب كأس "ليبرتادوريس"

Lebanon 24
06-11-2023 | 04:36
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توج فلوميننسي البرازيلي بلقب مسابقة كأس "ليبرتادوريس" الأميركية الجنوبية لكرة القدم، (موازية لدوري أبطال أوروبا) للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على بوكا جونيورز الأرجنتيني 2-1 بعد التمديد (الوقت الأصلي 1-1)، السبت، في المباراة النهائية على ملعب "ماراكانا" الشهير في ريو دي جانيرو.
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وسجل الأرجنتيني جرمان كانو (36) وجون كينيدي (99) هدفي فلوميننسي، والبيروفي لويس أدفينكولا (72) هدف بوكا جونيورز.
 
وأكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد كينيدي بالبطاقة الصفراء الثانية عقب تسجيله الهدف الثاني لتخطيه لوحات الرعاية والاحتفال مع الجماهير في المدرجات (102)، والمدافع الكولومبي لبوكا فرانك فابرا بسبب توجيه ضربة إلى وجه القائد نينو في وجهه (105+7).
 
وأبقى فلوميننسي اللقب في البرازيل للمرة الخامسة توالياً وهي سلسلة لم يحققها اي بلد آخر على مدى 64 عاماً في هذه البطولة.
 
وسبق لفلوميننسي أن بلغ نهائي كأس ليبرتادوريس مرة واحدة وخسر أمام ليغا دي كيتو الإكوادوري عام 2008.
 
وحرم فلوميننسي الذي ضمن المشاركة في كأس العالم للأندية المقررة في السعودية في كانون الأول المقبل، الفريق الأرجنتيني من اللقب السابع ومعادلة الرقم القياسي لمواطنه إنديبنديينتي.
 
ولم يفز بوكا بالبطولة القارية منذ عام 2007، وخسر النهائي مرتين في الأعوام الأخيرة وأبرزها أمام غريمه ريفر بلايت في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس عام 2018 علماً أن مباراة الإياب أقيمت على ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد بسبب أحداث شغب بين الفريقين.
 
وتخطى بوكا فريقاً برازيلياً آخر في نصف النهائي هو بالميراس 4-2 بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين (0-0) ذهاباً و(1-1) إياباً، وذلك بفضل تألق حارس مرماه سيرخيو روميرو الذي تصدى لركلتين ترجيحيتين بنجاح.
 
وكان روميرو أنقذ فريقه في الأدوار الإقصائية الثلاثة لأنه فشل في حسم أي منها ذهاباً وإياباً واحتاج في كل مرة إلى ركلات الترجيح.
 
نجح روميرو في التصدي لست ركلات ترجيحية من أصل 11  أمام ناسيونال الأوروغوياني في ثمن النهائي وراسينغ كلوب الأرجنتيني في ربع النهائي وبالميراس في نصف النهائي، ووضع فريقه في النهائي.
 
في المقابل، تخطى فلوميننسي مواطنه انترناسيونال 4-3 في مجموع المباراتين.
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