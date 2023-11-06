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رياضة

لص المشاهير: سطوت على منزل رونالدو.. وهذا سبب تراجعي عن سرقة ميسي!

Lebanon 24
06-11-2023 | 07:53
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أجرى الصحفي الإسباني كارلوس كويليز في البودكاست الخاص به مقابلة مع أحد اللصوص المتخصصين في سرقة منازل المشاهير، والذي كشف عن كيفية تنفيذ بعض السرقات.

اللص ألبرتو، كما أراد أن يتم الإشارة إليه، تحدث لأول مرة عن سرقة منازل كريم بنزيما، وكريستيانو رونالدو، ويوهان كرويف.
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وقال ألبرتو: "لقد سرقنا بنزيما ولم يتم الإمساك بالشخص، لقد كنا أيضًا وراء عملية السطو على كريستيانو رونالدو في ماديرا، لكن المسروقات لم تكن مثيرة للاهتمام".

وكشف ألبرتو عن سرقة منزل كرويف في عام 2012، على الرغم من أن العصابة دخلت منزله دون معرفة أنه ينتمي لأسطورة برشلونة، ومع ذلك، بمجرد الدخول لاحظت الصور التي ظهر فيها مع دينيس بيركامب، من بين آخرين، وتمكن اللصوص من سرقة مبلغ يقارب 20 ألف يورو".

ورغم أن السطو على منازل اللاعبين يعد عملًا رائجًا، إلا أن ألبرتو كشف أنه لن يقوم أبدًا بسرقة منزل الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال ألبرتو: "لقد أوقفت عدة مرات الأشخاص الذين أرادوا مداهمة منزل ميسي، والأشخاص الذين طلبوا مني ذلك، لكن لا يمكنني إيقافهم جميعًا، تمكنت من القيام بذلك كثيرًا، وأنا فخور جدًا بذلك."

وأضاف: "في الآونة الأخيرة، منذ ما يقرب من عام، أعتقد أن هناك آخرين أرادوا السطو على منزل والد ميسي، هو كان بالفعل في باريس، ذهبت لرؤية المنزل، لأنني أعرفه جيدًا وأعرف المنطقة جيدًا، ولم أرغب في ذلك، واحترامًا لميسي لم أفعل ذلك، لأنني أحبه وهذا كل شيء".


ويسيطر ألبرتو، كما يسمي نفسه، على أكثر من 100 شخص يعتمدون عليه أو يطلبون منه الإذن والمعلومات لتنفيذ عمليات سطو حسب نوع السرقة. (جول)

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