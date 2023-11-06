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رياضة
هل يتعرض دياز لعقوبة بسبب رسالة والده العاطفية؟
Lebanon 24
06-11-2023
|
09:51
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كشف تقرير صحفي إنكليزي اليوم الاثنين، حقيقة إمكانية تعرض لويس دياز نجم ليفربول، لعقوبة بسبب تصرفه في مباراة لوتون تاون، أمس الأحد ضمن منافسات البريميرليج.
وكان دياز قد رفع قميصه عقب إحراز هدف التعادل القاتل (1-1)، لتظهر رسالة تطالب بالإفراج عن والده المختطف في كولومبيا.
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ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تنص قواعد الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم على أنه لا يمكن للاعبين رفع قمصانهم، للكشف عن رسائل شخصية.
لكن الصحيفة أكدت أن الاتحاد الإنكليزي لا يخطط لتوجيه أي اتهام أو عقوبة لدياز بسبب ظروفه الاستثنائية، بالإضافة إلى أنه لم يخلع قميصه بالكامل.
وكانت جماعة جيش التحرير الوطني، المناهضة للحكومة الكولومبية، قد أعلنت أنها وراء عملية اختطاف والدي نجم ليفربول.
وأطلقت الجماعة سراح والدة دياز في وقت سابق، لكن والده ما زال بين أيديها (كووورة)
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