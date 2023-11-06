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رياضة

مدرب نادي النصر: "عليكم إحترامي كما احترمكم"

Lebanon 24
06-11-2023 | 14:00
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صبّ البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر السعودي، غضبه على الصحافيين بسبب  كريستيانو رونالدو، قبل المواجهة المنتظرة بين فريقه ومضيفه الدحيل القطري، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

ورداً على سؤال حول سبب غياب رونالدو عن المواجهة رد  لويس كاسترو في المؤتمر الصحفي قائلاً "على الصحافيين احترامي كما أحترمهم، أنا لم أقل إن رونالدو ليست لديه إمكانيات ليلعب، ولم أستبعده عن هذه المباراة".
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وأضاف: "رونالدو لعب قبل 48 ساعة، وفي مباراة قبل ذلك شارك وامتدت المواجهة للأشواط الإضافية، لذلك إمكاناته البدنية هي التي لا تسمح له في المشاركة أمام الدحيل، ولست أنا من قررت استبعاده".

كما قال الدرب ان كريستيانو لم يُشارك في مباريات كثيرة وليست المرة الأولى التي يغيب فيها عن الفريق.
 
وقال كاسترو: "اعرف أن الناس يريدون رؤية رونالدو في المباريات، لكن النصر لديه مجموعة من النجوم مثل ساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش وغيرهم".
 
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