هالاند يُبشر مشجعي مانشستر سيتي قبيل مواجهة يونغ بويز في دوري الأبطال

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زفّ النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم نادي مانشستر سيتي خبراً سعيداً لجمهور فريقه قبل المباراة القادمة أمام يونغ بويز السويسري في دوري أبطال أوروبا.وكان مهاجم مانشستر سيتي يخشى من مشاكل في الكاحل لكنه تدرب بشكل طبيعي مع فريقه، الاثنين، وسيكون متاحاً في مواجهة يونغ بويز، وهي المباراة التي يُمكن أن يضمن خلالها رفاق هالاند التأهل إلى ثمن النهائي كمتصدر.وتم استبدال النرويجي إيرلينغ هالاند خلال الشوط الأول في الفوز 6-1 على بورنموث في الدوري الإنجليزي بسبب مشكلة في الكاحل، لكن بيب غوارديولا قال في المؤتمر الصحفي التقديمي لمواجهة يونغ بويز "إن اللاعب يشعر بتحسن كبير، وإذا أعطاه الأطباء تصريحاً كاملاً، سيكون متاحاً لمواجهة الغد". وهو ما أكدت عليه صحيفة "موندو ديبورتيفو".وأضاف غوارديولا "أخبرني بالأمس أنه أفضل بكثير مما كان عليه يوم المباراة. سأتحدث مع الأطباء وإذا أكدوا لي إنه جاهز وأنه لا يعاني من أي ألم، فسأفكر في ما إذا كان سيلعب أم لا".