Advertisement

رياضة

لمواجهة كولومبيا والأرجنتين.. مدرب البرازيل يستدعي هذا اللاعب

Lebanon 24
06-11-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1127312-638349110829108381.jpg
Doc-P-1127312-638349110829108381.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجه مدرب المنتخب البرازيلي لكرة القدم، فرناندو دينيز، الدعوة للمرة الأولى إلى إندريك، مهاجم بالميراس الواعد البالغ من العمر "17 عاماً"، للانضمام غلى صفوف السيليساو لمباراتيه ضد كولومبيا والأرجنتين في التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026.
Advertisement

وقال دينيز عن المهاجم إندريك الذي يعتبر أمل كرة القدم البرازيلية والذي سيلتحق بريال مدريد الإسباني في تموز المقبل، في مؤتمر صحافي: "لديه إمكانات كي يكون موهبة كبيرة. هذا الاستدعاء ليس ضغطا إضافيا، بل هو مكافأة، وأيضا طريقة للتطلع إلى المستقبل".

وسجل إندريك الذي دفع ريال مدريد 72 مليون يورو للتعاقد معه حسب الصحافة البرازيلية، ثلاثة أهداف في مباراتيه في الدوري.

وبات إندريك في سن 17 عامًا وثلاثة أشهر، أصغر لاعب استُدعي الى التشكيلة البرازيلية منذ رونالدو في عام 1994.

وأضاف دينيز قائلاً: "حقيقة أن هذا الصبي المولود في 2006 كان قادراً على تقديم مثل هذه العروض الرائعة منذ فترة لفتت انتباهي. إنه يعيش حالياً أفضل لحظة في مسيرته الاحترافية، ويتألق أمام فرق برازيلية كبيرة.

ويملك إندريك فرصة خوض أول مباراة دولية له خلال المواجهتين ضد كولومبيا في 16 تشرين الثاني الحالي في بارانكيا، والأرجنتين في 21 منه على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو.

وعزز دينيز خط هجوم السيليساو بالعديد من اللاعبين الجدد في ظل غياب نجم المنتخب والهلال السعودي نيمار بسبب الإصابة بتمزق في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى خضع على إثرها لعملية جراحية الخميس في بيلو هوريزونتي وسيبتعد عن الملاعب لأشهر عدة.

واستدعى دينيز لأول مرة أيضا المهاجمين جواو بيدرو (22 عاما) صاحب البداية الجيدة هذا الموسم مع برايتون الإنجليزي، وباولينيو (23 عاما) الذي يلعب مع أتلتيكو مينيرو، وبيبي (26 عاما) من نادي بورتو.

وشهدت التشكيلة مفاجأة بارزة تمثلت في غياب ريتشارليسون مهاجم توتنهام الإنجليزي الذي كان أساسيا مع البرازيل في مونديال 2022 في قطر.

وواصل دينيز استبعاد لاعب وسط وست هام يونايتد الإنجليزي لوكاس باكيتا بعدما غاب عن المباراتين الاخيرتين ضد فنزويلا (1-1) والأوروغواي (0-2) بسبب التحقيق الذي يجريه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بشأن انتهاكات محتملة للوائح المراهنات الرياضية.

وعانى المنتخب البرازيلي في اليومين الأخيرين من الشهر الماضي، بالتعادل 1-1 على أرضه أمام فنزويلا، ثم الهزيمة 2-0 أمام الأوروغواي في مونتيفيديو.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
01:28 | 2023-11-07
00:43 | 2023-11-07
16:00 | 2023-11-06
14:00 | 2023-11-06
09:51 | 2023-11-06
07:53 | 2023-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24