لمواجهة كولومبيا والأرجنتين.. مدرب البرازيل يستدعي هذا اللاعب

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وجه مدرب المنتخب البرازيلي لكرة القدم، فرناندو دينيز، الدعوة للمرة الأولى إلى إندريك، مهاجم بالميراس الواعد البالغ من العمر "17 عاماً"، للانضمام غلى صفوف السيليساو لمباراتيه ضد كولومبيا والأرجنتين في التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026.وقال دينيز عن المهاجم إندريك الذي يعتبر أمل كرة القدم البرازيلية والذي سيلتحق بريال مدريد الإسباني في تموز المقبل، في مؤتمر صحافي: "لديه إمكانات كي يكون موهبة كبيرة. هذا الاستدعاء ليس ضغطا إضافيا، بل هو مكافأة، وأيضا طريقة للتطلع إلى المستقبل".وسجل إندريك الذي دفع ريال مدريد 72 مليون يورو للتعاقد معه حسب الصحافة البرازيلية، ثلاثة أهداف في مباراتيه في الدوري.وبات إندريك في سن 17 عامًا وثلاثة أشهر، أصغر لاعب استُدعي الى التشكيلة البرازيلية منذ رونالدو في عام 1994.وأضاف دينيز قائلاً: "حقيقة أن هذا الصبي المولود في 2006 كان قادراً على تقديم مثل هذه العروض الرائعة منذ فترة لفتت انتباهي. إنه يعيش حالياً أفضل لحظة في مسيرته الاحترافية، ويتألق أمام فرق برازيلية كبيرة.ويملك إندريك فرصة خوض أول مباراة دولية له خلال المواجهتين ضد كولومبيا في 16 تشرين الثاني الحالي في بارانكيا، والأرجنتين في 21 منه على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو.وعزز دينيز خط هجوم السيليساو بالعديد من اللاعبين الجدد في ظل غياب نجم المنتخب والهلال السعودي نيمار بسبب الإصابة بتمزق في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى خضع على إثرها لعملية جراحية الخميس في بيلو هوريزونتي وسيبتعد عن الملاعب لأشهر عدة.واستدعى دينيز لأول مرة أيضا المهاجمين جواو بيدرو (22 عاما) صاحب البداية الجيدة هذا الموسم مع برايتون الإنجليزي، وباولينيو (23 عاما) الذي يلعب مع أتلتيكو مينيرو، وبيبي (26 عاما) من نادي بورتو.وشهدت التشكيلة مفاجأة بارزة تمثلت في غياب ريتشارليسون مهاجم توتنهام الإنجليزي الذي كان أساسيا مع البرازيل في مونديال 2022 في قطر.وواصل دينيز استبعاد لاعب وسط وست هام يونايتد الإنجليزي لوكاس باكيتا بعدما غاب عن المباراتين الاخيرتين ضد فنزويلا (1-1) والأوروغواي (0-2) بسبب التحقيق الذي يجريه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بشأن انتهاكات محتملة للوائح المراهنات الرياضية.وعانى المنتخب البرازيلي في اليومين الأخيرين من الشهر الماضي، بالتعادل 1-1 على أرضه أمام فنزويلا، ثم الهزيمة 2-0 أمام الأوروغواي في مونتيفيديو.